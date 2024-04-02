Международная федерация парусного спорта ужесточила критерии МОК для россиян, претендующих на нейтральный статус

Теги МОК сборная России World Sailing (ISAF) Париж-2024 сборная России жен Спорт-Экспресс Парусный спорт

Международная федерация парусного спорта ужесточила критерии МОК для россиян.

Об этом сообщает «СЭ» со ссылкой на декларацию, которую должны подписать российские спортсмены, претендующие на нейтральный статус. 

По требованиям World Sailing, у спортсмена не должно было быть действующего контракта с российскими организациями, обеспечивающими национальную безопасность, уже на момент 24 февраля 2022 года. Международный олимпийский комитет (МОК) таких строгих временных рамок не устанавливал. 

Кроме того, в Политике World Sailing, которую обязуется соблюдать подписавший декларацию, говорится, что уже с 24 февраля 2022 года спортсмен был обязан «воздерживаться от ассоциаций себя с флагом и гимном страны».

Только двое россиян получили нейтральный статус и примут участие в олимпийском отборе – Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков выступят в регате «Последний шанс», которая пройдет с 20 по 28 апреля. 

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3 комментария
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Воздерживаться от ассоциаций с флагом и гимном своей страны это как? Кричать "слава украине", чтобы кое-кто проверил и одобрил? Цвета - белый, синий, красный запретить? Паноптикум просто.
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А если ассоциироваться с радужным флагом и песней "Over the Rainbow "?
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