Сергей Лавров: «То, что сейчас делают руководители МОК и лично Бах, я считаю предательством всех идеалов олимпизма»
Сергей Лавров заявил, что деятельность МОК нарушает принципы олимпизма.
«То, что сейчас происходит со спортивным движением, что делают руководители Международного олимпийского комитета и лично Томас Бах, я считаю предательством всех идеалов олимпизма.
Когда он в одном из своих выступлений, реагируя на инициативы допустить трансгендеров во все виды соревнований, сказал: «Мы же не можем политизировать спорт, поэтому нужно им создавать необходимые равные права»...
А вот когда ему сказали: «Хорошо, вы против политизации. Допустите ли российских и белорусских спортсменов?» Он говорит: «Нет, это другое. Это не политизация, они нарушили устав ООН», – сказал глава МИД РФ в ходе сессии Всемирного фестиваля молодежи.
Да они и не в курсе вообще, что это слово значит, если судить по действиям (как на территории РФ так и за её пределами)
Зачем повторят одно и то же?
Так что ждем завершения войны. И спортсмены тоже пусть ждут, вмместе со всей страной. Нечего выпендриваться и кивать на какие то идеалы.Не идеалы, а реальность такова сейчас.