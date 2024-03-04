Сергей Лавров: «То, что сейчас делают руководители МОК и лично Бах, я считаю предательством всех идеалов олимпизма»

Теги МОК Томас Бах Сергей Лавров Политика Биатлон

Сергей Лавров заявил, что деятельность МОК нарушает принципы олимпизма.

«То, что сейчас происходит со спортивным движением, что делают руководители Международного олимпийского комитета и лично Томас Бах, я считаю предательством всех идеалов олимпизма.

Когда он в одном из своих выступлений, реагируя на инициативы допустить трансгендеров во все виды соревнований, сказал: «Мы же не можем политизировать спорт, поэтому нужно им создавать необходимые равные права»...

А вот когда ему сказали: «Хорошо, вы против политизации. Допустите ли российских и белорусских спортсменов?» Он говорит: «Нет, это другое. Это не политизация, они нарушили устав ООН», – сказал глава МИД РФ в ходе сессии Всемирного фестиваля молодежи.

Материалы по теме

44 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не считаешь ли ты то, что сейчас делает руководство РФ, предательством всех идеалов гуманизма?
+99
-10
+89
Принципы олимпизма - это не жизненно важно. Не находит ли Сергей, что главное, не нарушать принципов здравого смысла? P.S.: выше точно упомянули и гуманизм в целом.
+57
-3
+54
Ответ VictorVallecano
Не считаешь ли ты то, что сейчас делает руководство РФ, предательством всех идеалов гуманизма?
Сложно сказать, считает ли глубоко внутри, но сказать он этого конечно никогда не сможет, язык прочно застрял между булок одного деда.
Да они и не в курсе вообще, что это слово значит, если судить по действиям (как на территории РФ так и за её пределами)
+37
-4
+33
Ответ Crenk
Комментарий скрыт
Плевать на Джека Байдена. В теме о нём ни слова нет. К чему этот оффтоп?
+34
-2
+32
То, что сейчас делают руководители МИД РФ и лично Лавров, я считаю предательством всех идеалов дипломатической профессии.
+37
-9
+28
Смешно, поржал!
+22
-5
+17
Почему все эти "патриоты" так стремятся на Запад? Зачем им эти западные ценности? Почему они так волнуются о западном олимпийском движении?
+19
-5
+14
Ответ Олег Пашинин
запад приватизировал олимпийское движение? неожиданно
Запад его как минимум создал. Как и в принципе 85% всего, что есть в современном мире.
+12
-3
+9
Аргентинская мука заговорила
+12
-6
+6
Ответ Кукушкин
Даже я не могу запретить Сереже Лаврову так считать. Но точно так же я имею полное право считать, что эпитет "умное" к заявлению Сережи Лаврова применить никак нельзя. Ничего, что я так сложно?
Главное, что бы сам разобрался в своей белиберде когда нибудь! 🤣🤣🤣
+5
-1
+4
Лавров крутой мужик. И великий дипломат. Любит спорт, поэзию. знает языки, сам пишет стихи. Никто и рядом не стоял. А на западе сплошь одни геи в правительстве. Не верите, спросите Гугл.
+5
-2
+3
Ответ Чебурашка от Гены
Китайцы улыбнулись. 😁
А что китайцы? Были периоды, когда китайская цивилизация достаточно сильно влияла на близлежащие страны, да. И изобретений в своё время там тоже было немало. Но вот уже порядка 600 лет мы живём в европоцентричном мире, и ведь неспроста.
+5
-2
+3
Какое-то ощущение вечного дня сурка: будто он уже это говорил... Или не он.
Зачем повторят одно и то же?
+6
-3
+3
Только проснулись, после указания 😂
+2
0
+2
Что же они как мантру повторяют одно и тоже??
+4
-3
+1
А как можно относиться к человеку, который еще 20-22 февраля 2022 говорил, что боевых действий против Украины не будет, это все бред?
+1
0
+1
Дыааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+2
-1
+1
Большой знаток идеалов олимпизма говорит. Послушаем...
+5
-4
+1
а про идеалы Талейрана чего там?
+1
0
+1
Ответ Кукушкин
Комментарий удален модератором
Не друг ты мне, Кукушкин!
+1
0
+1
Профыркал 😏
+2
-2
0
Жду от спортса новости: вице мэр Таллинапризывает запретить в барах трансляции с участием российских клубов. показывать «неполитические» российские передачи также неприемлимо.
+3
-3
0
А Баху от этого считания горячо или холодно?
+1
-1
0
альпинизма?
0
0
0
вообще, наши руководители самые справедливые, честные и бессребреники...
0
0
0
Почему нарушают? Если они обычных граждан России не хотят у себя видеть-не спортсменов, то чем спортсмены лучше? Какие такие идеалы должны выделять спортсменов из остальных граждан страны? По-моему, никаких.
Так что ждем завершения войны. И спортсмены тоже пусть ждут, вмместе со всей страной. Нечего выпендриваться и кивать на какие то идеалы.Не идеалы, а реальность такова сейчас.
0
0
0
Мне очень нравится, как много на этой ветке умных, благородных, неподкупных и бескорыстных пользователей, от всего горячего сердца и совершенно бесплатно поддерживающих и защищающих от вражеских нападок глубокоуважаемого Сергея Викторовича Лаврова.
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
Главное, что бы сам разобрался в своей белиберде когда нибудь! 🤣🤣🤣
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий