Сергей Лавров: «То, что сейчас делают руководители МОК и лично Бах, я считаю предательством всех идеалов олимпизма»

Сергей Лавров заявил, что деятельность МОК нарушает принципы олимпизма.

«То, что сейчас происходит со спортивным движением, что делают руководители Международного олимпийского комитета и лично Томас Бах, я считаю предательством всех идеалов олимпизма.

Когда он в одном из своих выступлений, реагируя на инициативы допустить трансгендеров во все виды соревнований, сказал: «Мы же не можем политизировать спорт, поэтому нужно им создавать необходимые равные права»...

А вот когда ему сказали: «Хорошо, вы против политизации. Допустите ли российских и белорусских спортсменов?» Он говорит: «Нет, это другое. Это не политизация, они нарушили устав ООН», – сказал глава МИД РФ в ходе сессии Всемирного фестиваля молодежи.