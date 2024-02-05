Президент WADA Витольд Банька намерен переизбраться на свой пост в 2025 году

Теги WADA Витольд Банька Легкая атлетика

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) поляк Витольд Банька рассказал о планах вновь баллотироваться на свой пост в 2025 году.

Банька возглавляет WADA с 2020 года. До работы в агентстве он занимал должность министра спорта и туризма Польши.

«Я очень хорошо чувствую себя в международных структурах и не планирую возвращаться в [польскую] политику.

В 2025 году я рассматриваю возможность снова быть кандидатом на должность главы WADA, и это моя цель на ближайшие годы», – сказал Банька в эфире радио RMF FM.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как будто кто-то сомневался)) От такой кормушки только вперёд ногами уходят
+3
0
+3
Бобркурва присосался - не оторвать
+3
0
+3
банька парилка
+2
0
+2
Обновить баньку бы не помешало
+2
0
+2
Пошел бы он в баню, этот Банька.
+2
0
+2
Еще бы он себя в этой кормушке плохо чувствовал.
Даже не скрывает как рад такому денежному месту.

И будет нам всем БАНЬКА с ПАРИЛКОЙ
+2
-1
+1
Из UFC эту шарашкину контору прогнали. Сейчас этот пшек ещё больше денег от России требовать будет
+1
0
+1
Ответ Penguin
банька парилка
... горилка
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий