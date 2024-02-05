Президент WADA Витольд Банька намерен переизбраться на свой пост в 2025 году

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) поляк Витольд Банька рассказал о планах вновь баллотироваться на свой пост в 2025 году.

Банька возглавляет WADA с 2020 года. До работы в агентстве он занимал должность министра спорта и туризма Польши.

«Я очень хорошо чувствую себя в международных структурах и не планирую возвращаться в [польскую] политику.

В 2025 году я рассматриваю возможность снова быть кандидатом на должность главы WADA, и это моя цель на ближайшие годы», – сказал Банька в эфире радио RMF FM.