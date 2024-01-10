Ласицкене о турнире «Рождественские старты»: «Приезжала в Екатеринбург, чтобы посмотреть, как организм поведет себя в соревновательных условиях»

Мария Ласицкене высказалась о том, что прервала проигрышную серию.

Ранее олимпийская чемпионка в прыжках в высоту победила на турнире «Рождественские старты» в Екатеринбурге. До этого Ласицкене не могла выиграть три турнира подряд.

«Я абсолютно не считала никакие серии и не помнила что, когда и как было раньше. Я приезжала в Екатеринбург, чтобы прыгать и посмотреть, как мой организм поведет себя в соревновательных условиях, потому что у меня был очень большой отпуск. Мне было важнее пристреляться, как говорит мой тренер.

Я благодарна своему организму, что меня ничего не тревожит, мой следующий старт будет 19 января в Челябинске», – сказала .