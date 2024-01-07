Мария Ласицкене: «Легкоатлетическая семья, может быть, и есть. Но ей не всегда позволяют говорить то, что она хочет»

Ласицкене заявила, что не ждет поддержки от иностранных соперниц из-за отстранения .

«Легкоатлетическая семья, может быть, и есть. Но ей не всегда позволяют говорить то, что она хочет.

Не нужно всех стричь под одну гребенку, есть спортсмены, которые понимают нашу ситуацию.

От многих прыгуний в высоту я получала письма поддержки, но у каждого своя жизнь, так что лично я никакой публичной поддержки ни от кого не ждала и понимаю всех», – сказала Мария Ласицкене.