Глава WADA о допинг-деле в Испании: «Если проблемы не будут решены быстро и эффективно, это приведет к серьезным последствиям для испанского спорта»

Теги WADA Испанское антидопинговое агентство Витольд Банька Легкая атлетика

Глава WADA пригрозил Испании серьезными последствиями из-за ситуации с допингом.

Ранее издание Relevo сообщило, что с 2017 по 2022 год Антидопинговое агентство Испании (CELAD) пыталось избежать санкций в отношении испанских спортсменов за положительные допинг-тесты.

«Всемирное антидопинговое агентства (WADA) уже некоторое время изучает этот вопрос. Мы хорошо знаем об укоренившихся проблемах в испанской антидопинговой системе.

Я разочарован уровнем сотрудничества со стороны CELAD, поскольку мы стремимся улучшать эту систему для испанских спортсменов. Неприемлемо, что есть допинг-случаи, которые не были своевременно рассмотрены, несмотря на регулярный мониторинг WADA.

Все эти проблемы тщательно расследуются WADA. Если они не будут решены быстро и эффективно, то очевидно, что это приведет к серьезным последствиям для испанского спорта», – сказал президент WADA Витольд Банька.

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24 комментария
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Ответ Лютый альбинос
Чего вы там за испанцев взяли. Вы давайте попробуйте шарахнуть по американской государственной допинговой программе.
Там нет допинга, всего лишь демократические таблетки, такие как у Байлз например
+18
-1
+17
Чего вы там за испанцев взяли. Вы давайте попробуйте шарахнуть по американской государственной допинговой программе.
+15
-1
+14
"быстро и эффективно" - замяли и забыли. Делов то.
+17
-3
+14
Сейчас бан нашим до 2028 продлят и всё
+9
-1
+8
Ответ Dizzod
У испанцев не богатых природных ресурсов и из уже завоевало НАТО, зачем из наказывать. Ведь отстраняют от Олипиад исключительно ради того что бы отобрать ресурсы и лишить духовности.
Нет, у Испании может быть большой список прегрешений
Не дают вооружения для войны между славянами;
Не участвуют в геноциде палестинцев;
Имеют наглость иметь экономический рост, когда в еврозоне рецессия;
Поглядывают на Гибралтар, так как уже выстроились очередь бить англосаксов по морде сцаными тряпками, начиная от Красного моря и заканчивая Мальвинскими островами.
В общем, будет весело.
+7
-1
+6
Ой, да ладно вам. Фигня какая-то. Уж испанцев наказывать, это вообще уж, последнее дело. Развели бурю в стакане воды.
+6
-1
+5
Ответ Dizzod
У испанцев не богатых природных ресурсов и из уже завоевало НАТО, зачем из наказывать. Ведь отстраняют от Олипиад исключительно ради того что бы отобрать ресурсы и лишить духовности.
Испанцы, между прочим перестали снабжать оружием соседнюю...
Отсюда напор со спортом
+4
0
+4
Да всем уже понятно ,что Вада-рупор Хехемона.
От спорта там ничего не осталось.
Так и до Надаля могут добраться.
+4
0
+4
А за что Испанию мочат-то? Есть предположения?
+3
0
+3
Ответ Куруш
А за что Испанию мочат-то? Есть предположения?
Израиль отозвал своего посла в Мадриде «для консультаций», поводом стали высказывания премьер-министра Испании Педро Санчеса по поводу действий израильских военных в секторе Газа. Испанский политик ранее выразил сомнения в том, что Израиль соблюдает международное право при ведении боевых действий.
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руку Кремля ещё не нашли?
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Всё решится быстро и оперативно.Кто бы сомневался..Испания не Россия.
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Срочно дать бан Валиевой за это на 10 лет
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Чёт не слишком ли жестко? Еще поди и посмотрел сурово.
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не грози Испании попивая сок у себя в Квартале.
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это уже просто смешно и ни фига не грустно. удачно мы свалили из этой допинговой шараги. Байлз опять тимпионка))))))))
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В угол поставят наверно, если что.
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Испанцы долго запрягают?
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Гишпанский стыд
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Фамилия классная у президента. А главное - редкая. Смотрите, испанцы, отправит он вас в баньку.)
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Ответ Ataklena
Израиль отозвал своего посла в Мадриде «для консультаций», поводом стали высказывания премьер-министра Испании Педро Санчеса по поводу действий израильских военных в секторе Газа. Испанский политик ранее выразил сомнения в том, что Израиль соблюдает международное право при ведении боевых действий.
Так Израиль вроде официально заявил, что никакие действия израильских солдат в Газе не будут рассматриваться как военные преступления. После такого кто хошь засомневается. Хотя Испания, конечно, попала...
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