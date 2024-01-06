Глава WADA о допинг-деле в Испании: «Если проблемы не будут решены быстро и эффективно, это приведет к серьезным последствиям для испанского спорта»
Глава WADA пригрозил Испании серьезными последствиями из-за ситуации с допингом.
Ранее издание Relevo сообщило, что с 2017 по 2022 год Антидопинговое агентство Испании (CELAD) пыталось избежать санкций в отношении испанских спортсменов за положительные допинг-тесты.
«Всемирное антидопинговое агентства (WADA) уже некоторое время изучает этот вопрос. Мы хорошо знаем об укоренившихся проблемах в испанской антидопинговой системе.
Я разочарован уровнем сотрудничества со стороны CELAD, поскольку мы стремимся улучшать эту систему для испанских спортсменов. Неприемлемо, что есть допинг-случаи, которые не были своевременно рассмотрены, несмотря на регулярный мониторинг WADA.
Все эти проблемы тщательно расследуются WADA. Если они не будут решены быстро и эффективно, то очевидно, что это приведет к серьезным последствиям для испанского спорта», – сказал президент WADA Витольд Банька.
Не дают вооружения для войны между славянами;
Не участвуют в геноциде палестинцев;
Имеют наглость иметь экономический рост, когда в еврозоне рецессия;
Поглядывают на Гибралтар, так как уже выстроились очередь бить англосаксов по морде сцаными тряпками, начиная от Красного моря и заканчивая Мальвинскими островами.
В общем, будет весело.
Отсюда напор со спортом
От спорта там ничего не осталось.
Так и до Надаля могут добраться.