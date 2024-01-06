Глава WADA о допинг-деле в Испании: «Если проблемы не будут решены быстро и эффективно, это приведет к серьезным последствиям для испанского спорта»

Глава WADA пригрозил Испании серьезными последствиями из-за ситуации с допингом.

Ранее издание Relevo сообщило, что с 2017 по 2022 год Антидопинговое агентство Испании (CELAD) пыталось избежать санкций в отношении испанских спортсменов за положительные допинг-тесты.

«Всемирное антидопинговое агентства (WADA) уже некоторое время изучает этот вопрос. Мы хорошо знаем об укоренившихся проблемах в испанской антидопинговой системе.

Я разочарован уровнем сотрудничества со стороны CELAD, поскольку мы стремимся улучшать эту систему для испанских спортсменов. Неприемлемо, что есть допинг-случаи, которые не были своевременно рассмотрены, несмотря на регулярный мониторинг WADA.

Все эти проблемы тщательно расследуются WADA. Если они не будут решены быстро и эффективно, то очевидно, что это приведет к серьезным последствиям для испанского спорта», – сказал президент WADA Витольд Банька.