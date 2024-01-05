Паралимпийский комитет России проведет 5 сборов с участием ветеранов СВО

Теги ПКР Павел Рожков ТАСС Легкая атлетика

Паралимпийский комитет России в 2024 году проведет 5 сборов с участием ветеранов СВО.

Об этом сообщил глава ПКР Павел Рожков.

«В этом году мы сконцентрируем свои силы на увеличении количества мероприятий в субъектах Российской Федерации, а также проведем второй этап проекта «Мы вместе. Спорт» — это пять тренировочных сборов с паралимпийскими командами России для 100 ветеранов СВО. 

Практически с самого начала СВО Паралимпийский комитет России начал работу по физической реабилитации и социальной адаптации военнослужащих, получивших ранения, и вовлечению их в паралимпийское движение», — рассказал Рожков. 

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сво-кузница олимпийской сборной
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