Истек срок дисквалификации бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрия Шляхтина

Теги ВФЛА Дмитрий Шляхтин Данил Лысенко ТАСС Легкая атлетика

Истек срок дисквалификации экс-главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина.

Шляхтин был дисквалифицирован на четыре года с 21 ноября 2019-го за вмешательство в расследование по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, нарушившего антидопинговые правила.

Вместе со Шляхтиным были отстранены бывший исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член президиума федерации Артур Карамян, а также работавшие в ВФЛА Елена Иконникова и Елена Орлова.

Срок наказания Паркина и Карамяна истек, как и у Шляхтина, 20 ноября, дисквалификация Иконниковой завершится 5 марта 2028 года, Орловой – 20 августа 2026 года.

Шляхтин возглавлял ВФЛА с января 2016 года по ноябрь 2019 года.

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