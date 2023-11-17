Госдума приняла закон о получении спортивных разрядов военнослужащими
Госдума приняла закон о получении спортивных разрядов военнослужащими.
Законом предлагается приравнять спортивные соревнования федеральных органов власти к официальным физкультурным и спортивным мероприятиям, включенным в единый календарный план.
В связи с этим военнослужащие и лица, проходящие специальную службу в этих федеральных органах, смогут получать спортивные разряды и судейские категории.
Госдума также одобрила ряд поправок ко второму чтению.
«Физкультурно-спортивные организации в целях организации и проведения отдельных официальных спортивных соревнований, указанных в части 6 статьи 25 настоящего Федерального закона, вправе разрабатывать и представлять на утверждение в федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта в порядке и сроки, которые установлены этим органом, правила видов спорта, по которым проводятся такие соревнования», – сказано в тексте поправок.
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