Госдума приняла закон о получении спортивных разрядов военнослужащими.

Законом предлагается приравнять спортивные соревнования федеральных органов власти к официальным физкультурным и спортивным мероприятиям, включенным в единый календарный план.

В связи с этим военнослужащие и лица, проходящие специальную службу в этих федеральных органах, смогут получать спортивные разряды и судейские категории.

Госдума также одобрила ряд поправок ко второму чтению.

«Физкультурно-спортивные организации в целях организации и проведения отдельных официальных спортивных соревнований, указанных в части 6 статьи 25 настоящего Федерального закона, вправе разрабатывать и представлять на утверждение в федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта в порядке и сроки, которые установлены этим органом, правила видов спорта, по которым проводятся такие соревнования», – сказано в тексте поправок.