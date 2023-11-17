Госдума приняла закон о получении спортивных разрядов военнослужащими

Теги Государственная дума Легкая атлетика

Госдума приняла закон о получении спортивных разрядов военнослужащими.

Законом предлагается приравнять спортивные соревнования федеральных органов власти к официальным физкультурным и спортивным мероприятиям, включенным в единый календарный план.

В связи с этим военнослужащие и лица, проходящие специальную службу в этих федеральных органах, смогут получать спортивные разряды и судейские категории.

Госдума также одобрила ряд поправок ко второму чтению.

«Физкультурно-спортивные организации в целях организации и проведения отдельных официальных спортивных соревнований, указанных в части 6 статьи 25 настоящего Федерального закона, вправе разрабатывать и представлять на утверждение в федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта в порядке и сроки, которые установлены этим органом, правила видов спорта, по которым проводятся такие соревнования», – сказано в тексте поправок.

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2 комментария

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Железная Леди
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Непонятный закон, или плохо осещен. Что это дает скажем солдатам из охраны Кремля? Или спортсменам Думы( бывшим спортсменам).
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