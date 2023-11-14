Соцопрос показал, что около 44% жителей Парижа не поддерживают проведение Олимпиады-2024
Около 44% жителей Парижа не поддерживают проведение Олимпийских игр-2024.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные соцопроса от компании Odoxa.
В частности, парижан беспокоят проблемы, связанные с безопасностью и транспортом. Отмечается, что два года назад доля жителей города, недовольных проведением Олимпиады, составляла 22%.
Всего в опросе участвовали 1207 жителей Парижского региона, а также 1005 жителей других регионов Франции – среди них 65% считают проведение соревнований в столице хорошей идеей.
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Кстати, давно заметил, чем больше в стране недовольных решениями правительства, тем лучше страна живёт. :)
Обычное состояние европеодов - недовольство, постоянные забастовки, протесты. Все время надо правительство поменять. Еще и спорят там друг с другом!
Зато в Северной Корее и других выдающихся государствах все счастливы, ведь им разрешают хотя бы жить, и всегда готовы сплотиться вокруг любого решения их светочи-лидера!
А еще ,явно ей рады будут мелкие воришки и карманники .
Так что не все так категорично, как Вы написали