Соцопрос показал, что около 44% жителей Парижа не поддерживают проведение Олимпиады-2024

Около 44% жителей Парижа не поддерживают проведение Олимпийских игр-2024.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные соцопроса от компании Odoxa.

В частности, парижан беспокоят проблемы, связанные с безопасностью и транспортом. Отмечается, что два года назад доля жителей города, недовольных проведением Олимпиады, составляла 22%.

Всего в опросе участвовали 1207 жителей Парижского региона, а также 1005 жителей других регионов Франции – среди них 65% считают проведение соревнований в столице хорошей идеей.

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