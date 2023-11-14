Соцопрос показал, что около 44% жителей Парижа не поддерживают проведение Олимпиады-2024

Теги Париж-2024 Легкая атлетика

Около 44% жителей Парижа не поддерживают проведение Олимпийских игр-2024.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные соцопроса от компании Odoxa.

В частности, парижан беспокоят проблемы, связанные с безопасностью и транспортом. Отмечается, что два года назад доля жителей города, недовольных проведением Олимпиады, составляла 22%.

Всего в опросе участвовали 1207 жителей Парижского региона, а также 1005 жителей других регионов Франции – среди них 65% считают проведение соревнований в столице хорошей идеей.

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15 комментариев

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Savarona25
Было бы странно, если наоборот. Для местных жителей такие большие мероприятия никогда не благо, а сплошные проблемы.
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Бене Гессерит
Ответ Crenk
Обращайтесь к Байдену ! Тот отменит
Часто ли президент США отменял олимпийские игры?
+2
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Dinamik1
Это ни очем не говорит.97% было против развала СССР а нас ни кто и не спросил.
+3
-2
+1
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papadok
А в Сочи 10 лет назад подобные соцопросы проводили? Это абсолютно нормально. У нас в Воронеже в дни матчей "Факела" часть жителей в центре города лишается возможности выезжать из своих дворов (суббота, воскресенье, дачный сезон). Спросите у них про Премьер-лигу, много позитива получите.
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Koulmann
Не новость. Новость, что 2/3 французов-непарижан поддерживают Игры. Вот это удивительно.

Кстати, давно заметил, чем больше в стране недовольных решениями правительства, тем лучше страна живёт. :)
Обычное состояние европеодов - недовольство, постоянные забастовки, протесты. Все время надо правительство поменять. Еще и спорят там друг с другом!
Зато в Северной Корее и других выдающихся государствах все счастливы, ведь им разрешают хотя бы жить, и всегда готовы сплотиться вокруг любого решения их светочи-лидера!
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rude.
Понять можно, даже не представляете как парижан ####### все эти толпы туристов. И там действительно это так, людей везде тьма, попасть в Лувр тот еще квест, центр наводнен людьми, а окраины захвачены "тожефранцузами". Так что, в глубине души коренных парижан понимаю и сочувствую. Плюс все это добавляется на явные ошибки и просчеты в градостроительстве и развитии города. В Лондоне похожая ситуация, но там градостроительство и концепция развития города просто топ, очень круто все сделали, и это сглаживает углы.
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Леван Мкртчян
Ответ Savarona25
Было бы странно, если наоборот. Для местных жителей такие большие мероприятия никогда не благо, а сплошные проблемы.
Весь парижский сектор сферы услуг, торговли, общепита и аренды жилья -- ждет начало Олимпиады, как маны небесной.
А еще ,явно ей рады будут мелкие воришки и карманники .
Так что не все так категорично, как Вы написали
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fbd
Ответ Леван Мкртчян
Весь парижский сектор сферы услуг, торговли, общепита и аренды жилья -- ждет начало Олимпиады, как маны небесной. А еще ,явно ей рады будут мелкие воришки и карманники . Так что не все так категорично, как Вы написали
Ну так поэтому 44% недовольны, а не 100)
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a2wai
Ответ Леван Мкртчян
Весь парижский сектор сферы услуг, торговли, общепита и аренды жилья -- ждет начало Олимпиады, как маны небесной. А еще ,явно ей рады будут мелкие воришки и карманники . Так что не все так категорично, как Вы написали
Так вместе с клопами это и есть те самые 56%, которые игры ждут)
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Alex1104
Ответ Koulmann
Не новость. Новость, что 2/3 французов-непарижан поддерживают Игры. Вот это удивительно. Кстати, давно заметил, чем больше в стране недовольных решениями правительства, тем лучше страна живёт. :) Обычное состояние европеодов - недовольство, постоянные забастовки, протесты. Все время надо правительство поменять. Еще и спорят там друг с другом! Зато в Северной Корее и других выдающихся государствах все счастливы, ведь им разрешают хотя бы жить, и всегда готовы сплотиться вокруг любого решения их светочи-лидера!
2/3 французов не любят парижан. Ничего нового, везде столичных не любят
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