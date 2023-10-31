400 000 человек будут наблюдать за церемонией открытия Олимпиады-2024 с набережных Сены

Теги открытие Париж-2024 ТАСС Легкая атлетика

Правительство Франции ожидает 400 000 человек на церемонии открытия Олимпиады.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французский телеканал RMC Sport.

300 000 зрителей будут наблюдать за церемонией с верхних набережных Сены, 100 000 – с нижних.

Места на верхние набережные будут распределены Министерством внутренних дел Франции в начале 2024 года. Билеты на нижние набережные уже распроданы через кассу соревнований.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. 

Новая порция проблем Парижа перед Олимпиадой – бунт книготорговцев на Сене, забастовки пожарных и строителей

Нашествие постельных клопов на Париж: жители в панике, а власти боятся за Олимпиаду-2024. Что происходит?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий