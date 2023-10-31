400 000 человек будут наблюдать за церемонией открытия Олимпиады-2024 с набережных Сены

Правительство Франции ожидает 400 000 человек на церемонии открытия Олимпиады.

Об этом сообщает со ссылкой на французский телеканал RMC Sport.

300 000 зрителей будут наблюдать за церемонией с верхних набережных Сены, 100 000 – с нижних.

Места на верхние набережные будут распределены Министерством внутренних дел Франции в начале 2024 года. Билеты на нижние набережные уже распроданы через кассу соревнований.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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