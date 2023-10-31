WADA обсудит статус соответствия РУСАДА 17 ноября

Теги WADA РУСАДА Легкая атлетика

Совет учредителей WADA обсудит статус соответствия РУСАДА 17 ноября.

Об этом сообщает сайт Всемирного антидопингового агентства. 

Заседание совета учредителей пройдет в Монреале. Вопрос о статусе соответствия Российского антидопингового агентства является первым пунктом повестки. 

22 сентября WADA заявило, что РУСАДА не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

РУСАДА направило официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. В WADA уведомление получили и заявили, что обратятся в Спортивный арбитражный суд.

Что за разборка между WADA и РУСАДА? Дело в наших законах и, конечно, деньгах

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