Совет учредителей WADA обсудит статус соответствия РУСАДА 17 ноября.

Об этом сообщает сайт Всемирного антидопингового агентства.

Заседание совета учредителей пройдет в Монреале. Вопрос о статусе соответствия Российского антидопингового агентства является первым пунктом повестки.

22 сентября WADA заявило, что РУСАДА не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

РУСАДА направило официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. В WADA уведомление получили и заявили, что обратятся в Спортивный арбитражный суд.

Что за разборка между WADA и РУСАДА? Дело в наших законах и, конечно, деньгах