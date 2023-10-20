Олег Матыцин: «Не позиционируем Игры БРИКС как разрушитель мирового спорта»

Олег Матыцин заявил, что Игры БРИКС не призваны разрушать мировой спорт.

«Мы вчера с коллегами говорили, что надо подумать о сроках проведения этого мероприятия, чтобы оно спокойно вписалось в международный календарь.

Мы не позиционируем его как разрушитель мирового спорта, а как кирпичик в здании международного сообщества.

Мы хотим утвердить формат этого соревнования, мы об этом договорились. Создана рабочая группа по спорту в рамках БРИКС. Это тоже важный шаг на пути нашего взаимодействия», – сказал министр спорта России.

В 2024 году Игры БРИКС примет Казань, турнир пройдет с 12 по 23 июня.