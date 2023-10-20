Олег Матыцин: «Не позиционируем Игры БРИКС как разрушитель мирового спорта»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Игры БРИКС Легкая атлетика

Олег Матыцин заявил, что Игры БРИКС не призваны разрушать мировой спорт.

«Мы вчера с коллегами говорили, что надо подумать о сроках проведения этого мероприятия, чтобы оно спокойно вписалось в международный календарь.

Мы не позиционируем его как разрушитель мирового спорта, а как кирпичик в здании международного сообщества.

Мы хотим утвердить формат этого соревнования, мы об этом договорились. Создана рабочая группа по спорту в рамках БРИКС. Это тоже важный шаг на пути нашего взаимодействия», – сказал министр спорта России.

В 2024 году Игры БРИКС примет Казань, турнир пройдет с 12 по 23 июня.

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6 комментариев

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kirillgenius
Вот сейчас мировой спорт действительно напрягся, т.к. не знает, что такое игры БРИКС...
+5
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shahmur
Позиционируем как дурилку картонную
+6
-2
+4
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Wiley Fox
Конечно, ведь приедет очень мало спортивных стран
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Viks
Какой разрушитель? - Никто и не заметит.
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Ярик01
За месяц до Олимпиады какой дурак в Россию из сильных спортсменов поедет, рискуя травмами.
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