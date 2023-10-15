WADA наказало 222 российских спортсмена на основании базы данных московской лаборатории

WADA наказало 222 российских спортсменов на основе данных московской лаборатории (LIMS).

Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи.

«Наше расследование, которое касается базы данных LIMS и допинг‑проб, изъятых в 2019 году из московской лаборатории, успешно продолжается.

На сегодня 222 спортсмена понесли наказания, по 58 делам предъявлены обвинения, ещё по 145 делам расследования продолжаются», – отметил Банька.