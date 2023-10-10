Политолог Голубкова: «Олимпиада-2024 в Париже может стать одной из самых небезопасных в истории в связи с беспрецедентно высокой террористической угрозой»

Политолог заявила о рисках для ОИ-2024 на фоне конфликта Израиля и Палестины.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«В субботу, 7 октября, в 50-годовщину начала войны Судного дня между Израилем и арабскими государствами начался новый виток конфликта, который только за первые сутки привел к катастрофическим последствиям в виде сотен пленных и погибших среди мирного населения, бомбежек городов и готовности обеих сторон конфликта – Израиля и ХАМАС – идти до полного уничтожения своего противника.

Эти события предсказывают и без того безрадостный образ предстоящей Олимпиады в Париже-2024, и вот почему. История знает пример олимпийского теракта с захватом заложников, когда на летних Играх в Мюнхене 1972 года члены палестинской террористической организации «Черный сентябрь» захватили представителей израильской сборной, включая тренеров и судей. В результате теракта 11 израильтян погибли.

В прежних статьях я отмечала, что Олимпийские игры в Париже 2024 года могут стать одними их самых небезопасных в истории в связи с беспрецедентно высокой террористической угрозой. События последних недель подтверждают такой прогноз, только теперь повторение сценария возможно так же, как и в 1972 году, в отношении представителей сборной Израиля», – заявила политолог Наталья Голубкова.

Теракт в Мюнхене: главный олимпийский кошмар