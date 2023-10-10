«Запад разочаруется в своих планах, которым не суждено состояться». Журова о санкциях против российской легкой атлетики

Светлана Журова считает, что Запад пытался разрушить легкую атлетику в России.

«Недружественными жестами, которые начались с легкой атлетики, Запад пытался лишить нас завоеванных медалей. Они думают, что после таких действий легкая атлетика у нас перестанет существовать.

Но этого сделать им не удастся, Запад разочаруется в своих планах, которым не суждено состояться», – сказала депутат и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова, выступая на открытии тематической выставки в Госдуме, посвященной 135-летию российской легкой атлетики.

С 2015 по 2023 год членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено из-за допинговых нарушений.

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