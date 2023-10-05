Помощник Путина Левитин: «Если спортсмен решит ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, мы ему препятствовать не будем»
Игорь Левитин сказал о выступлении россиян на Олимпиаде в нейтральном статусе.
– В спортивном сообществе большая дискуссия – стоит ли ехать российским спортсменам на Олимпиаду на условиях нейтральности.
– Президент об этом сказал, это выбор каждого спортсмена. Если спортсмен решает, что он едет в нейтральном статусе, мы ему препятствовать не будем.
– Должен ли ОКР в таком случае как-то помогать спортсменам? Например, финансово?
– Он не имеет такого права. Потому что спортсмен не может представлять ОКР.
Если спортсмен пройдет отбор, то в каждом отдельном случае федерация будет обращаться в Министерство спорта и ОКР – решать судьбу каждого отдельного спортсмена, – сказал Левитин, помощник президента РФ Владимир Путина.
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