Помощник Путина Левитин: «Если спортсмен решит ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, мы ему препятствовать не будем»

Игорь Левитин сказал о выступлении россиян на Олимпиаде в нейтральном статусе.

– В спортивном сообществе большая дискуссия – стоит ли ехать российским спортсменам на на условиях нейтральности.

– Президент об этом сказал, это выбор каждого спортсмена. Если спортсмен решает, что он едет в нейтральном статусе, мы ему препятствовать не будем.

– Должен ли ОКР в таком случае как-то помогать спортсменам? Например, финансово?

– Он не имеет такого права. Потому что спортсмен не может представлять .

Если спортсмен пройдет отбор, то в каждом отдельном случае федерация будет обращаться в Министерство спорта и ОКР – решать судьбу каждого отдельного спортсмена, – сказал , помощник президента РФ Владимир Путина.