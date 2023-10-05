Помощник Путина Левитин: «Если спортсмен решит ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, мы ему препятствовать не будем»

Теги Владимир Путин Олимпийская сборная России Игорь Левитин Париж-2024 Политика Спорт-Экспресс Легкая атлетика

Игорь Левитин сказал о выступлении россиян на Олимпиаде в нейтральном статусе.

– В спортивном сообществе большая дискуссия – стоит ли ехать российским спортсменам на Олимпиаду на условиях нейтральности.

– Президент об этом сказал, это выбор каждого спортсмена. Если спортсмен решает, что он едет в нейтральном статусе, мы ему препятствовать не будем.

– Должен ли ОКР в таком случае как-то помогать спортсменам? Например, финансово?

– Он не имеет такого права. Потому что спортсмен не может представлять ОКР.

Если спортсмен пройдет отбор, то в каждом отдельном случае федерация будет обращаться в Министерство спорта и ОКР – решать судьбу каждого отдельного спортсмена, – сказал Левитин, помощник президента РФ Владимир Путина.

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7 комментариев

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papadok
Интересный расклад. Помогать спортсмену ОКР не может, но решать его судьбу готов.
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+3
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Patriot
Какие благородные стали.? . Скоро наверное будут заставлять ехать на ОИ..
+1
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+1
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Damien King
А как вы тем же теннисистам запретите ехать? Они вообще от вас не зависят
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Иван Иванов
Но если он выйграет медаль чевствовать в СМИ его думаю будут.
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Psicho
Препятствовать не станем, а просто сгноим...
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Tima_Milan
и немного подумав, добавил: но вернется такой спортсмен паралемпийцем.
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Евгений Аулин
Например, Пригожин уже поехал
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