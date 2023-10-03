Астрид Якобсен о ношении хиджабов на Олимпиаде: «Во время соревнований будут действовать правила, которые применяет конкретная федерация»

Участники Игр-2024 смогут носить хиджабы и другие религиозные символы в Олимпийской деревне.

При этом их использование на соревнованиях будет регулироваться международными федерациями, сообщила член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Астрид Якобсен.

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что спортсменкам из Франции на Олимпийских играх будет запрещено носить хиджаб.

«От имени МОК и комиссии спортсменов МОК мне очень важно сообщить, что в Олимпийской деревне не будет действовать никаких ограничений на ношение хиджаба или каких-либо других религиозных символов.

Что касается соревнований, то во время их проведения будут действовать правила, которые применяет конкретная международная федерация.

Но поскольку Игры будут проводиться во Франции, французские спортсмены попадают под действие местных законов, поэтому МОК будет тесно сотрудничать с французскими властями и национальным олимпийским комитетом, чтобы прояснить эту ситуацию.

Важно, чтобы на Олимпийских играх правила МОК распространялись на всех», – сказала Якобсен.