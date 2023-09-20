Спортсмены из Монголии могут выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе из-за проблем с антидопинговым агентством страны

Теги WADA сборная Монголии Париж-2024 Легкая атлетика

Монгольские спортсмены могут выступить на Играх-2024 в нейтральном статусе.

Это связано с тем, что антидопинговое агентство Монголии (МОНАДА) не выполнило своих обязательств перед Всемирным антидопинговым агентством, сообщил руководитель администрации правительства страны Дашзэгвийн Амарбаясгалан.

«К сожалению, МОНАДА не выполнило требования международной организации и не выплатило деньги. В результате появились предупреждения о том, что Монголия может выйти на Олимпиаду под белым флагом.

Поэтому срочно создается рабочая группа, которую я возглавлю, для решения этой проблемы», – сказал Амарбаясгалан. 

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pb-SE
Из Монголии или из Улуса Джучи?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий