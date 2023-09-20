Спортсмены из Монголии могут выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе из-за проблем с антидопинговым агентством страны

Монгольские спортсмены могут выступить на Играх-2024 в нейтральном статусе.

Это связано с тем, что антидопинговое агентство Монголии (МОНАДА) не выполнило своих обязательств перед Всемирным антидопинговым агентством, сообщил руководитель администрации правительства страны Дашзэгвийн Амарбаясгалан.

«К сожалению, МОНАДА не выполнило требования международной организации и не выплатило деньги. В результате появились предупреждения о том, что Монголия может выйти на Олимпиаду под белым флагом.

Поэтому срочно создается рабочая группа, которую я возглавлю, для решения этой проблемы», – сказал Амарбаясгалан.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в .