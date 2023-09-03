Суд Парижа приостановил решение об изъятии студенческого жилья перед ОИ-2024

Теги Париж-2024 Легкая атлетика

Административный суд Парижа приостановил решение компании Crous об ограничении аренды студенческих общежитий перед Олимпийскими играми-2024.

Ранее сообщалось, что Crous намерена освободить около 3000 помещений в в Иль-де-Франс (Парижский регион) для персонала, который будет работать на Олимпиаде. Для этого планировалось сократить срок аренды для учащихся – им обещали предложить альтернативное жилье.

Однако студенческий союз Solidaires заявил о неопределенности в условиях переселения и обратился в суд.

«Решение [суда] не ставит под сомнение вопрос о предоставлении помещений для персонала Олимпийских игр, а скорее ставит вопрос о том, как это было организовано на нынешнем этапе.

Мы в ближайшее время проведем новые консультации и предложим контрактные условия, которые позволят осуществить проект», – заявили Crous.

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2 комментария

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alex|alex
Протесты и общественный резонанс работают эталонно в этой стране!
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Valerianych
Ответ alex|alex
Протесты и общественный резонанс работают эталонно в этой стране!
Расскажи это желтым жилетам. Газ, пули, водометы, смерти, увечья и ноль выхлопа.
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