Студенты Парижа обратились в суд из-за риска выселения из общежитий во время Олимпиады-2024

Теги происшествия Париж-2024 Легкая атлетика

Студенты Парижа обратились в суд, опасаясь выселения из общежитий перед ОИ-2024.

Как сообщает канал BFMTV, компания Crous может освободить жилье во время Олимпиады-2024 для размещения персонала. Ситуация может затронуть в общей сложности около 3000 помещений в Иль-де-Франс (Парижский регион).

В Министерстве высшего образования отметили, что учащимся, которые летом 2024 года захотят сохранить место в общежитии, будет предложена альтернатива. Но студенческий союз Solidaires заявил о неопределенности в условиях переселения и обратился в административный суд в столице Франции.

Вердикт по данному делу ожидается на следующей неделе.

«Мы констатируем и осуждаем тот факт, что Crous Paris занимается освобождением жилья и назначает дату окончания действия договора [аренды для студентов] на 30 июня 2024 года, а не, как обычно, на 31 августа. Это позволяет говорить о том, что 1 июля жилье уже будет свободно», – заявила адвокат Марион Ожье, представляющая интересы студентов.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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7 комментариев

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ivanzhu90
простите, но АХХАХАХАХАХАХХАХАХАХ

За 101 километр уже асоциальных личностей выселили?)
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Zeitgeist Zeppelin
Новости цветущего европейского сада.
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арап Петра Великого
Ответ ivanzhu90
простите, но АХХАХАХАХАХАХХАХАХАХ За 101 километр уже асоциальных личностей выселили?)
Лето, учеба закончена, всех в студенческие отряды и в поле или на стройки капитализма...
+5
0
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Торт Спартак
Колхоз какой-то этот Париж, ей-богу. Они один финал нормально провести не смогли, какя им Олимпиада? Поучились бы хоть у России турниры организовывать)
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Самозанятый
Ответ ivanzhu90
простите, но АХХАХАХАХАХАХХАХАХАХ За 101 километр уже асоциальных личностей выселили?)
Это ж Франция. Там ассоциальные личности сами кого хочешь выселят!
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Arty K.
Ещё один гвоздь в крышку гроба этой Олимпиады
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мать Зетмира
Помню, как мне товарищ рассказывал, что у них в Сочи на время Олимпиады прекратилась учёта в школах. И они 3 месяца ничего не делали, вообще! И никакой отработки, дистантов не было, вот дети тогда радовались. Чего этим не нравится не понятно, ибо в любом вузе выселение - это нормальная практика, особенно летом, когда студенты разьезжаются по практикам, работам и домам.
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