Студенты Парижа обратились в суд из-за риска выселения из общежитий во время Олимпиады-2024

Студенты Парижа обратились в суд, опасаясь выселения из общежитий перед ОИ-2024.

Как сообщает канал BFMTV, компания Crous может освободить жилье во время Олимпиады-2024 для размещения персонала. Ситуация может затронуть в общей сложности около 3000 помещений в Иль-де-Франс (Парижский регион).

В Министерстве высшего образования отметили, что учащимся, которые летом 2024 года захотят сохранить место в общежитии, будет предложена альтернатива. Но студенческий союз Solidaires заявил о неопределенности в условиях переселения и обратился в административный суд в столице Франции.

Вердикт по данному делу ожидается на следующей неделе.

«Мы констатируем и осуждаем тот факт, что Crous Paris занимается освобождением жилья и назначает дату окончания действия договора [аренды для студентов] на 30 июня 2024 года, а не, как обычно, на 31 августа. Это позволяет говорить о том, что 1 июля жилье уже будет свободно», – заявила адвокат Марион Ожье, представляющая интересы студентов.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Мы не должны винить Олимпиаду во всех наших бедах». Министр спорта Франции о плане перемещения бездомных из Парижа на время Игр

«Это показывает недееспособность страны». Париж не готов к Олимпиаде за год до старта