Полиция Франции опасается протестных акций на Олимпиаде-2024 в Париже. Ожидается, что активисты могут попасть в ряды волонтеров

Теги происшествия Париж-2024 Легкая атлетика

Полиция Франции опасается протестных акций во время Олимпиады-2024 в Париже.

По информации Europe 1, активисты, выступающие против проведения соревнований, намерены проникнуть в ряды волонтеров и помешать организации Игр. Это вызывает беспокойство французской жандармерии.

Отмечается, что речь идет в том числе об экоактивистах. Всего планируется привлечь 45 тысяч волонтеров – на данный момент уже подано 300 тысяч заявок.

«Группы, настроенные против Олимпиады, призывают своих сторонников записываться в волонтеры. Цель: либо в последний момент отказаться от участия и нарушить организацию, либо даже саботировать мероприятие изнутри – путем проникновения в систему логистики», – пишет Europe 1, ссылаясь на служебную записку жандармерии.

Отмечается, что группы активистов намерены воспользоваться освещением Олимпиады в международных СМИ для «продвижения своих идей» и «очернения имиджа Франции».

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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10 комментариев

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Anton Kortenko
очернения имиджа Франции? ещё чернее?
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Syndycate
А как же свобода слова?)
+5
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unreality
Думаю, во Франции будет какая-то жесть с организацией и безопасностью.
+3
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+3
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4 shizzle ma nizzle
ждём комментария гавнорралини
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Гусеконь
а чего бояться? Опыт разгона полицаями есть. Если что дубинками обработают
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Павел Мельников
Сейчас здесь будут комментарии франковеда с ником "Ригобер Сонг", а так же его коллег-экспертов. Их можно будет пропустить.
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Cube Litening C:68X
Так нужно тщательнее выбирать волонтеров,допросить их как следует..
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R Air
Хуже сжв может быть только эко-шиза.
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gukmamop
все равно все свалят на российских шпионов
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Togliattinec
Полиция в любой стране одинакова) Сначала выдумают проблему, потом с ней «борются», потом просят увеличить финансирование потому что «угроза безопасности». И так по кругу.
Черная дыра бюджета похлеще чьей-либо бывшей)
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