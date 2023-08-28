Дюплантис считает, что плохо говорит по-шведски: «Люди затыкают уши. Но будь я в другой стране, то услышал бы больше дерьма в свой адрес»

Арман Дюплантис заявил, что люди «затыкают уши», когда он говорит по-шведски.

23-летний Дюплантис – олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по прыжкам с шестом. Он выступает за Швецию, но родился и вырос в США.

– Люди затыкают уши, когда я говорю по-шведски. Вам не стоит этому удивляться. Не думаю, что меня так уж приятно слушать на шведском языке.

– Разве они не считают, что у тебя хорошо получается?

– Нет! Но шведы очень приятные люди, очень гостеприимные. Да и страна одна из самых гостеприимных в мире.

Будь я в другой стране, то услышал бы больше дерьма в свой адрес – например, если бы очень плохо говорил по-французски. Там ко мне относились бы жестче.

Я благодарен за то, что они (шведы) приветствуют меня и поддерживают на этом пути. Выучить новый язык в 20 лет не так просто, но я стараюсь изо всех сил.

– И вы продолжаете весьма часто говорить по-шведски, даже если не хочется?

– Если это пять минут, то нормально. Но слушать меня около часа – это, вероятно, жестоко, – сказал Дюплантис в документальном фильме на канале TV4.

Дюплантис взломал прыжки с шестом. Но по величию он еще не дорос до Бубки