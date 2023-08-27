Ноа Лайлс о трех победах на ЧМ: «То же самое будет моей целью на Олимпийских играх в 2024 году»

Американец Ноа Лайлс намерен выиграть три золота на Олимпиаде-2024 в Париже.

Лайлс – шестикратный чемпион мира в спринтерском беге. Три из этих побед он одержал на ЧМ, который сейчас проходит в Будапеште, – на дистанциях 100 и 200 м, а также в эстафете 4 по 100 м.

«Третье золото. Это невероятно, потрясающе – лучше и быть не может. Я просто вне себя от радости.

Я люблю нашу команду, потому что каждый приходит сюда с мыслью о победе. И когда у нас получается объединиться, нас невозможно остановить», – цитирует Лайлса сайт World Athletics.

«Для меня этот чемпионат мира станет «шаблоном». Я приехал сюда за тремя золотыми медалями – и то же самое будет моей целью на Олимпийских играх в следующем году», – приводит слова Лайлса The Guardian.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.