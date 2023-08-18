Чемпионка России в толкании ядра Евгения Соловьева дисквалифицирована из-за допинга

Теги допинг сборная России жен толкание ядра Евгения Соловьева Легкая атлетика

Легкоатлетка Евгения Соловьева дисквалифицирована на 3 года и 6 месяцев .

Соловьева – чемпионка России 2016 года в толкании ядра. 

Дисквалификация спортсменки началась 10 августа 2023 года и продлится до 9 февраля 2027 года. Соловьева отстранена на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

В пробе спортсменки от 12 октября 2012 года обнаружен дегидрохлорметилтестостерон. Результаты, показанные Соловьевой с этой даты по 21 февраля 2013 года, аннулированы. 

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