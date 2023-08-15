Мария Привалова пошутила об апартаментах семьи в Барселоне: «Те самые, которые куплены на наворованные в федерации деньги, ха-ха»

Легкоатлетка Мария Привалова рассказала о работе моделью в Испании.

Мария – дочь олимпийской чемпионки и экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) Ирины Приваловой. Она выступает в тройном прыжке.

«Барселона – любимый город. Наверное, смогла бы там жить. Любимые места – Монсеррат, поселочек Сан-Кугат и легкоатлетический стадион – он прямо на пляже. Саграда – не знаю… Это, ну, как на Кремль прийти посмотреть. Много туристов, глянул – ушел.

А вот сам город потрясающий. Там очень открытые люди. У меня как-то сел телефон, и так вышло, что не было с собой денег. Ладно хоть язык знаю. Так абсолютно каждый человек, к которому я подходила, мне чем-то помог: направил, показал, чуть ли не проводил. Плюс, конечно, там приятные погода и еда.

Испанский знаю лучше, чем английский. В детстве поехали отдыхать, и меня взбесило, что не понимаю других детей. Мне было лет 10. Решила учить. А потом мама отдала в испанскую спецшколу на Арбате – с 6-го класса. И самой нравилось, и польза ощутимая.

У нашего агентства в Барселоне есть апартаменты – это типа дома тиктокеров для моделей. Живешь там и платишь 900 евро в месяц от работы, которую найдет агентство. Но по мне это очень дорого – в двухкомнатной квартире 4 девочки. У нашей семьи есть апартаменты, в которых мне разрешают пожить. Те самые, которые куплены на наворованные в федерации деньги, ха-ха.

В Испании ко мне на улицах подкатывают чаще, чем в России. Там люди сами по себе более расслабленные. Плюс они любят типаж светленьких славянских девочек. Я под него подхожу. С этим отчасти связана и моя востребованность в моделинге», – сказала Привалова.

«Мама с папой говорили, что я самая красивая. И я поверила». Дочь Ирины Приваловой – модель в Европе