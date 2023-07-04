Ирина Привалова: «Спортсмены надеются принять участие в Олимпийских играх, но уже особо не зацикливаются на этом»

Теги сборная России сборная России жен Ирина Привалова ВФЛА Париж-2024 Легкая атлетика

Ирина Привалова заявила, что российские легкоатлеты надеются принять участие в Олимпиаде.

Ранее ряд россиян выполнил олимпийские квалификационные нормативы на турнире в белорусском Бресте.

– Какая практическая польза от выполнения олимпийских квалификационных норм для спортсменов сейчас? 

– Время покажет. Конечно, спортсмены надеются принять участие в Олимпийских играх, но уже особо не зацикливаются на этом, учитывая, как давно подвергается санкциям российская легкая атлетика.

Спортсмены нацелены, прежде всего, на результаты – метры и секунды. Выполняя олимпийский норматив, они доказывают сами себе, что конкурентоспособны. В конце концов, придумаем вместе с белорусами какие-нибудь внутренние соревнования.

Через две недели предстоит открытый Кубок Беларуси в Бресте, потом 28-30 июля – открытый чемпионат Беларуси в Минске, а со 2 по 6 августа в Челябинске пройдет чемпионат России, – сказала первый вице-президент ВФЛА.

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2 комментария

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bevooch
Ну вот, достойные международные соревнования, которые никто не запретит. Ещё чемпионат БРИКС по хоккею устроить осталось.
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Velirpa
"В конце концов, придумаем вместе с белорусами какие-нибудь внутренние соревнования"
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Россия и Лука вместе навеки.
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