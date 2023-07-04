Ирина Привалова: «Спортсмены надеются принять участие в Олимпийских играх, но уже особо не зацикливаются на этом»

Ирина Привалова заявила, что российские легкоатлеты надеются принять участие в Олимпиаде.

Ранее ряд россиян выполнил олимпийские квалификационные нормативы на турнире в белорусском Бресте.

– Какая практическая польза от выполнения олимпийских квалификационных норм для спортсменов сейчас?

– Время покажет. Конечно, спортсмены надеются принять участие в Олимпийских играх, но уже особо не зацикливаются на этом, учитывая, как давно подвергается санкциям российская легкая атлетика.

Спортсмены нацелены, прежде всего, на результаты – метры и секунды. Выполняя олимпийский норматив, они доказывают сами себе, что конкурентоспособны. В конце концов, придумаем вместе с белорусами какие-нибудь внутренние соревнования.

Через две недели предстоит открытый Кубок Беларуси в Бресте, потом 28-30 июля – открытый чемпионат Беларуси в Минске, а со 2 по 6 августа в Челябинске пройдет чемпионат России, – сказала первый вице-президент .