МИД России: «В последнее время в мире активизировались деструктивные силы, которые пытаются использовать спорт для достижения своих политических целей»

РФ выступает против политизации спорта и за честное международное сотрудничество.

Об этом заявил специальный представитель МИД России по международному спортивному сотрудничеству Михаил Хорев.

«Казалось бы, всем очевидно, что спорт призван объединять людей, однако в последнее время в мире активизировались деструктивные силы, которые пытаются использовать спорт для достижения своих политических целей.

Российская Федерация принципиально выступает против политизации спорта, за честное международное спортивное сотрудничество, которое должно всецело отвечать принципам Олимпийской хартии.

Сегодня мир переживает непростое время, не прекращаются попытки деструктивных сил навязать систему международных отношений, отвечающую корыстным интересам узкой группы всем известных стран.

Вместе с тем становится все более очевидной несостоятельность однополярного мира и востребованность полицентричного мироустройства. В этих условиях значение спорта неизменно возрастает.

С одной стороны, спорт имеет неоспоримое значение в деле укрепления здоровья людей, с другой – остается важным фактором международного сотрудничества. Позицию России поддерживают многие государства – участники международного спортивного и олимпийского движения», – сказал Хорев.

Он также заявил об актуальности поиска новых вариантов сотрудничества.

«Речь идет не о том, что следует отвергать существующие форматы сотрудничества, а о налаживании взаимодействия между дружественными странами.

В настоящее время в качестве базового фактора многополярного мира выступают такие масштабные организации, как СНГ, ШОС, БРИКС», – отметил представитель МИД, выступая на круглом столе с представителями других стран в рамках Московских летних игр Ассоциации развития корпоративного спорта.