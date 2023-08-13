МИД России: «В последнее время в мире активизировались деструктивные силы, которые пытаются использовать спорт для достижения своих политических целей»

Теги Политика Легкая атлетика

РФ выступает против политизации спорта и за честное международное сотрудничество.

Об этом заявил специальный представитель МИД России по международному спортивному сотрудничеству Михаил Хорев. 

«Казалось бы, всем очевидно, что спорт призван объединять людей, однако в последнее время в мире активизировались деструктивные силы, которые пытаются использовать спорт для достижения своих политических целей.

Российская Федерация принципиально выступает против политизации спорта, за честное международное спортивное сотрудничество, которое должно всецело отвечать принципам Олимпийской хартии.

Сегодня мир переживает непростое время, не прекращаются попытки деструктивных сил навязать систему международных отношений, отвечающую корыстным интересам узкой группы всем известных стран.

Вместе с тем становится все более очевидной несостоятельность однополярного мира и востребованность полицентричного мироустройства. В этих условиях значение спорта неизменно возрастает.

С одной стороны, спорт имеет неоспоримое значение в деле укрепления здоровья людей, с другой – остается важным фактором международного сотрудничества. Позицию России поддерживают многие государства – участники международного спортивного и олимпийского движения», – сказал Хорев.

Он также заявил об актуальности поиска новых вариантов сотрудничества.

«Речь идет не о том, что следует отвергать существующие форматы сотрудничества, а о налаживании взаимодействия между дружественными странами.

В настоящее время в качестве базового фактора многополярного мира выступают такие масштабные организации, как СНГ, ШОС, БРИКС», – отметил представитель МИД, выступая на круглом столе с представителями других стран в рамках Московских летних игр Ассоциации развития корпоративного спорта. 

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25 комментариев

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Viks
Спецборт из Аргентины прибыл...
+53
-3
+50
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FCB1991
А спортсмены на политических митингах - это другое.
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-2
+48
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fbd
Всм в последнее время? А когда-то было по-другому что ли? А государственная допинговая программа не была направлена на достижение политических целей?
+40
-2
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Лука Тараканов
Что же это за коварные ,,деструктивные силы,, и с чего они вдруг ,,активизировались,,?
+23
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Oleg77491
Можно перечислить эти многие государства? Три пять стран, это многие?
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Abdul Suleymanov
Надо же! Кто бы мог подумать....
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Andrewxyz
Ответ Лука Тараканов
Что же это за коварные ,,деструктивные силы,, и с чего они вдруг ,,активизировались,,?
Рептилоиды не иначе.
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Olga.t
Ответ Сергей Эльдиев
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Информацией они владеют, безусловно.
Но относиться серьёзно к их заявлениям в нынешних реалиях просто смешно.
Помните реакцию иностранных дипломатов на некие слова министра иностранных дел?
+4
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haymaker
Ответ Александр Сачков
Спорт для своих целей используют чуть менее чем все страны мира.
Это ложь. В цивилизованных странах спорт используют в коммерческих целях, как шоу, в первую очередь. В диких диктатурах для демонстрации картонного величия наивному населению
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Денис Давыдов
Ответ fbd
Всм в последнее время? А когда-то было по-другому что ли? А государственная допинговая программа не была направлена на достижение политических целей?
нам то можно 🤣
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Алексѣй Пестовъ
Ну вот сейчас я еду с международного спортивного турнира в Лужниках, куда позвали дружественные страны. Знаете кто приехал? Китай, Сербия, Беларусь, Киргизия, Монголия, Сенегал, Афганистан, Мексика, Южная Осетия и ЮАР. Им самим-то не смешно про таких союзников говорить?
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Харламов Никита
фраза Лаврова 🤦🏼‍♂️
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Денис Давыдов
у МИД России груз походу опять сорвался, вот и негодуют 😄
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Roman Malovitskiy
Эти деструктивные силы - мы!
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Melnikov1968
Какая же вода. Слов много, сути, как всегда, ноль.
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BearS
Ответ Viks
Спецборт из Аргентины прибыл...
Так и хочется спросить - эти силы сейчас с нами в комнате?
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Владимир Астраханцев
Ответ fbd
Всм в последнее время? А когда-то было по-другому что ли? А государственная допинговая программа не была направлена на достижение политических целей?
Откуда вы такой всезнающий?
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Dinamik1
У наших заявления и одна говорильня а они дела делают.
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Tony Lee
Ответ Сергей Эльдиев
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Жираф большой - ему видней, да?)))
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