Федерации легкой атлетики России и Беларуси подпишут меморандум о сотрудничестве

Федерации легкой атлетики России и Беларуси документально закрепят сотрудничество.

Меморандум о сотрудничестве будет подписан во время финала серии «Королева российского спорта» в Екатеринбурге. Об этом сообщил глава БФЛА Иван Тихон.

«Во время Игр стран СНГ мы с коллегами из России, в частности с Ириной Анатольевной Приваловой, вице-президентом ВФЛА, проговорили наш совместный календарь, обсудили, где можем провести совместные мастер-классы, выступить вместе – конкуренция порождает результат.

Мы не могли раньше подписать меморандум о сотрудничестве, поскольку с 2015 года ВФЛА была отстранена, но сейчас, в Екатеринбурге, на «Королеве российского спорта», мы закрепим наше сотрудничество документально. Это будет символично.

На турнире в Екатеринбурге за Беларусь выступят 22 легкоатлета, все они прошли через серию стартов, начиная с командного кубка России в Сочи и соревнований в Москве до чемпионата России в Челябинске, проходившего параллельно с Играми стран СНГ», – отметил Тихон.