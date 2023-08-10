Светлана Феофанова: «Звучит бредово, но на ЧР-2013 на высоте 4,10 м я забаранила. Ушла со стадиона и больше никогда не приходила»

Прыгунья с шестом Светлана Феофанова рассказала, как завершила карьеру в 2013-м.

– В какой момент вы помирились с ?

– Где-то в 2011-м. Лена тогда уже вернулась от Петрова к Евгению Трофимову. Не хочу вдаваться в подробности, но она сама подошла, мы поговорили и я ее поняла. Подругами, конечно, мы не стали, но с тех пор нормально общались. Вся звездная пыль ушла.

– Если смотреть по официальной базе данных, твой последний старт был за месяц до московского чемпионата мира 2013 года. В чем был смысл завершать карьеру, совсем чуть не дотянув до домашнего турнира?

– Наверное, только с моим пофигизмом такое могло случиться. Я готовилась к чемпионату мира, была в неплохой форме. За три недели до него в «Лужниках» проводили чемпионат России. Поставили в квалификации высоту 4,10 м. Это смешно, последний раз я так низко прыгала лет в 17, когда только пришла в шест. С 1999 года, пожалуй, на соревнованиях – никогда.

Ленка попросила одолжить мои шесты на квалификацию. Потому что у нее шесты вообще были длиной 4,50 – 4,60 м, если бы она на них прыгала 4,10 – сбила бы планку просто шестом. Мои были чуть короче, но тоже длиннее 4,10.

А еще Лена грамотно сделала, что ушла на разбег с шести шагов (обычный разбег в прыжках с шестом 15-16 шагов – Sports.ru). Так хоть как-то интересно.

– Нельзя было попросить судей поставить в квалификации нужную тебе высоту?

– Нельзя, я спрашивала. И подсознательно, когда ты выходишь на такую высоту, сложно собраться. Думаешь, что сейчас на одной ноге перепрыгнешь и пойдешь отдыхать. А шест не прощает, когда делаешь вполноги. Звучит бредово, но факт: на высоте 4,10 м я забаранила.

И все, я ушла со стадиона и больше никогда не приходила. Даже на тренировку. Купила билеты и улетела отдыхать.

– Почему тебя не включили в состав на чемпионат мира решением тренерского совета? Тогда такие варианты были популярны.

– Я на это надеялась. Все-таки с моими заслугами можно было ожидать, что мне дадут выступить на домашнем чемпионате мира. Тем более, особой конкуренции в нашем виде и не было. Но не сложилось. Из руководства мне даже никто не позвонил.

Маслаков (на тот момент главный тренер – Sports.ru) в интервью говорил, что не знает, где меня искать. А чего меня искать – вот телефон, напиши или позвони, я тут. Так получилось, что я даже официально не объявляла о завершении карьеры. Просто в один момент перестала тренироваться, потом меня сняли с зарплаты, ну и все. Как будто никто даже не заметил, что меня больше нет в секторе, – сказала .