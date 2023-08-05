Станислав Поздняков: «Игры стран СНГ – это не ответ кому-либо. Альтернативы Олимпиаде не существует, все это прекрасно понимают»

Теги Станислав Поздняков ОКР Игры стран СНГ Легкая атлетика

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Игры стран СНГ не являются ответом кому-либо.

Турнир проходит в Беларуси с 4 по 14 августа.

«Игры стран СНГ – это не ответ кому-либо. Чем больше будет возможностей таких мирных сражений, тем лучше для всех. Альтернативы Олимпийским играм не существует, все это прекрасно понимают. Но возможность собраться на таких площадках, как в Минске, и есть суть спорта.

Уверен, что проведение этих Игр будет иметь большой успех, а в будущем число участвующих стран будет расти. У спорта нет разделения на большие и малые, дружественные и недружественные страны, мы все большая олимпийская семья», – сказал глава Олимпийского комитета России.

Материалы по теме

{"statusCode":500,"code":"ECONNREFUSED","error":"Internal Server Error","message":"request to http://backend-api-gateway.sports.svc.cluster.local.:8080/gql/graphql/ failed, reason: connect ECONNREFUSED 10.233.25.211:8080"}