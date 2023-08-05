Станислав Поздняков: «Игры стран СНГ – это не ответ кому-либо. Альтернативы Олимпиаде не существует, все это прекрасно понимают»

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Игры стран СНГ не являются ответом кому-либо.

Турнир проходит в Беларуси с 4 по 14 августа.

«Игры стран СНГ – это не ответ кому-либо. Чем больше будет возможностей таких мирных сражений, тем лучше для всех. Альтернативы Олимпийским играм не существует, все это прекрасно понимают. Но возможность собраться на таких площадках, как в Минске, и есть суть спорта.

Уверен, что проведение этих Игр будет иметь большой успех, а в будущем число участвующих стран будет расти. У спорта нет разделения на большие и малые, дружественные и недружественные страны, мы все большая олимпийская семья», – сказал глава Олимпийского комитета России.