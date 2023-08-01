Комитет Госдумы по спорту об Играх дружбы: «На проведение соревнований потребуется больше 8 млрд рублей»
На проведение Игр дружбы потребуется больше 8 млрд рублей.
Об этом сообщает комитет Госдумы по физической культуре и спорту.
Турнир пройдет с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
«На соревнованиях будет большой призовой фонд и 27 видов спорта: баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, гимнастика, пляжный футбол, спортивное программирование и даже акробатический рок-н-ролл. Ожидается 5 тысяч спортсменов.
Церемонии открытия и закрытия пройдут в Москве, часть программы – в Екатеринбурге. На проведение соревнований потребуется больше 8 млрд рублей», – сообщили в комитете.
«Игры должны объединять страны, которые готовы соревноваться без оглядки на политику. Единственный критерий – это результаты», – отметил гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин.
Просто цифра для справки: долги граждан России за ЖКУ достигли 876,4 млрд рублей