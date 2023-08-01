Комитет Госдумы по спорту об Играх дружбы: «На проведение соревнований потребуется больше 8 млрд рублей»

Теги Государственная дума деньги Игры дружбы Легкая атлетика

На проведение Игр дружбы потребуется больше 8 млрд рублей.

Об этом сообщает комитет Госдумы по физической культуре и спорту.

Турнир пройдет с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«На соревнованиях будет большой призовой фонд и 27 видов спорта: баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, гимнастика, пляжный футбол, спортивное программирование и даже акробатический рок-н-ролл. Ожидается 5 тысяч спортсменов.

Церемонии открытия и закрытия пройдут в Москве, часть программы – в Екатеринбурге. На проведение соревнований потребуется больше 8 млрд рублей», – сообщили в комитете.

«Игры должны объединять страны, которые готовы соревноваться без оглядки на политику. Единственный критерий – это результаты», – отметил гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин.

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5 комментариев

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Bartez1986
эти люди на полном серьезе что-то планируют на сентябрь 2024-го года?
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Ебздрогыч
Эти ребята ждали нового распила еще со времен Олимпиады в Сочи!
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Ебздрогыч
Без танкового биатлона, гонки дронов и параолимпийского спорта какие же это Игры дружбы?
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Ебздрогыч
Других проблем в стране больше нет.

Просто цифра для справки: долги граждан России за ЖКУ достигли 876,4 млрд рублей
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selso99
К возможному сентябрю-2024 сумма вырастет в 20 раз. Надежды юношей питают
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