Комитет Госдумы по спорту об Играх дружбы: «На проведение соревнований потребуется больше 8 млрд рублей»

На проведение Игр дружбы потребуется больше 8 млрд рублей.

Об этом сообщает комитет Госдумы по физической культуре и спорту.

Турнир пройдет с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«На соревнованиях будет большой призовой фонд и 27 видов спорта: баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, гимнастика, пляжный футбол, спортивное программирование и даже акробатический рок-н-ролл. Ожидается 5 тысяч спортсменов.

Церемонии открытия и закрытия пройдут в Москве, часть программы – в Екатеринбурге. На проведение соревнований потребуется больше 8 млрд рублей», – сообщили в комитете.

«Игры должны объединять страны, которые готовы соревноваться без оглядки на политику. Единственный критерий – это результаты», – отметил гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин.