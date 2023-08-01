Проведение Всемирных игр дружбы в России обойдется в 8,3 млрд рублей
Стоимость проведения Всемирных игр дружбы в России составит 8,3 миллиарда рублей.
Как пишет Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Baza, об этом говорится в проекте указа президента РФ, подготовленном Министерством спорта.
Согласно этой информации, 3,3 миллиарда будет взято из региональных и федеральных бюджетов, остальная сумма – из других источников.
Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Программа соревнований включает в себя 27 видов спорта.
Мы поняли уже, Александр, что вы любитель пожестче, но зачем всем об этом рассказывать
Ей в депутяты надо ))
Я правильно понимаю, что это те самые альтернативно одарённые игры, которые затмят Олимпиаду?
Никто не знает как жизнь повернётся, может и вам придётся посетить эти мрачные места..