Проведение Всемирных игр дружбы в России обойдется в 8,3 млрд рублей

Теги Игры дружбы Легкая атлетика

Стоимость проведения Всемирных игр дружбы в России составит 8,3 миллиарда рублей.

Как пишет Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Baza, об этом говорится в проекте указа президента РФ, подготовленном Министерством спорта.

Согласно этой информации, 3,3 миллиарда будет взято из региональных и федеральных бюджетов, остальная сумма – из других источников.

Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Программа соревнований включает в себя 27 видов спорта.

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Только один вопрос, зачем?
+46
-1
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Ответ Иван Иванов
Только один вопрос, зачем?
Особняк на Рублевке сам себя не построит. Да и деду можно будет папочку положить, где будет написано, как спорт дружественных стран цветёт и пахнет на зависть всем злопыхателям.
+32
-1
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Шавло
Откуда у Путина столько денег? Загадка))
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек_Легенда
8 миллиардов потратят, а будут полупустые трибуны, трансляции в 11 утра и непонятно для кого организованные старты.
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
R Kukhov
Если танкового биатлона не будет, даже не зовите
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kolch
Ответ Человек_Легенда
8 миллиардов потратят, а будут полупустые трибуны, трансляции в 11 утра и непонятно для кого организованные старты.
Как раз «для кого» понятно
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Togliattinec
Ответ Александр Сачков
А зачем вообще проводить спортивные соревнования? Чтобы люди занимались спортом.
Вам не надоело бегать по комментариям, и абсолютно любое решение властей оправдывать?
Мы поняли уже, Александр, что вы любитель пожестче, но зачем всем об этом рассказывать
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Guingm
С нами все хотят дружить)))за наши деньги,чисто по-братски)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Григ77
почти олимпийские игры - так сказала Журова.
Ей в депутяты надо ))
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NBC
Других же проблем нет в стране...Показуха,как обычно
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hazowsky
Ответ Человек_Легенда
8 миллиардов потратят, а будут полупустые трибуны, трансляции в 11 утра и непонятно для кого организованные старты.
Забьют бюджетниками для картинки без проблем
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Koway
пир во время чумы
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Аж 27 видов спорта, меньше 100 миллионов долларов, из которых больше половины #######.
Я правильно понимаю, что это те самые альтернативно одарённые игры, которые затмят Олимпиаду?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cruel Snake
Вы тоже заметили, что за все эти дружеские отношения, демонстрируя верность и неподдельную дружбу. За всё всегда платим МЫ! Наша страна!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andreas Shev
Лучше бы эти деньги на лечение детей отправили, а не смсками собирали.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mbest77
Ответ Григ77
почти олимпийские игры - так сказала Журова. Ей в депутяты надо ))
Так она уже )
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Guingm
С нами все хотят дружить)))за наши деньги,чисто по-братски)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Суворов
Сразу смело сумму можно умножать на два.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Войнов
Лучше бы на что то полезное потратили. Закупили бы коптеры например
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сачков
Если поделить на 146 млн населения, получится 56 рублей на человека.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ R Kukhov
Если танкового биатлона не будет, даже не зовите
С повесточкой позовут и раньше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюмен ДL
Игры БРИКС+
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Ответ Смайл
Лучше бы эти деньги потратили на новые тюрьмы для местных оппозиционеров)
"От тюрьмы и от сумы не зарекайся".
Никто не знает как жизнь повернётся, может и вам придётся посетить эти мрачные места..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yurist Cherchesova
Весёлые старты для богатых
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
comewhatmay
Всемирных? 🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий