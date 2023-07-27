Поздняков о сотрудничестве с Африкой: «Друзья познаются по поступкам, и в последнее время мы видим, кто наши настоящие друзья, а кто просто делает вид»

Теги Станислав Поздняков ОКР Политика Легкая атлетика

Глава Олимпийского комитета России рассказал о важности сотрудничества с Африкой.

«Спорт является одной из составляющих гуманитарного сотрудничества между странами. Россия как законодатель мод в спорте готова поделиться своими наработками и умениями. Спортивные результаты год от года растут, спортсмены с африканского континента увеличивают количество медалей, поэтому вся наша совместная работа идет в верном направлении.

Когда политические силы пытаются разделить спорт и НОК разных стран, спорт является одним из мостов дружбы, и для политиков это может стать инструментом, чтобы добиваться гуманитарных идеалов. Друзья познаются по поступкам, и в последнее время мы видим, кто наши настоящие друзья, а кто просто делает или делал вид.

Мы бы хотели, чтобы пример наших африканских друзей брали и другие наши коллеги», – сказал глава ОКР Станислав Поздняков во время форума  «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.

9 комментариев

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Olga.t
Испанский стыд...
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арап Петра Великого
Россия как законодатель мод в спорте готова поделиться...
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https://www.youtube.com/watch?v=KOvhJAbrQxs
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Антон
С такими друзьями и врагов не надо
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Ирина Валентиновна
Да нет у нас никаких друзей. И не было никогда. В геополитике есть только ситуативные, временные союзы.
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Normic
ООН показало сколько там друзей в Африке))
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Ketanest
У меня достаточно хороших знакомых в Европе, а вот в Африке ни одного. И я не хотел бы обменять европейских друзей на африканских.
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alexbor083
эээ...акуратей давай...дружок Ын может обидеться)))
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Харламов Никита
Ответ clockworkorange
Булыжник в огород всяких казахов, армян и пр., которые негласно поддерживают санкции, введенные западом.
насчёт казахов особенно ИГСПЕРДНА - через кого идёт параллельный импорт авто, бытовой техники и оборудования.
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