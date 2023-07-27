Поздняков о сотрудничестве с Африкой: «Друзья познаются по поступкам, и в последнее время мы видим, кто наши настоящие друзья, а кто просто делает вид»

Глава Олимпийского комитета России рассказал о важности сотрудничества с Африкой.

«Спорт является одной из составляющих гуманитарного сотрудничества между странами. Россия как законодатель мод в спорте готова поделиться своими наработками и умениями. Спортивные результаты год от года растут, спортсмены с африканского континента увеличивают количество медалей, поэтому вся наша совместная работа идет в верном направлении.

Когда политические силы пытаются разделить спорт и НОК разных стран, спорт является одним из мостов дружбы, и для политиков это может стать инструментом, чтобы добиваться гуманитарных идеалов. Друзья познаются по поступкам, и в последнее время мы видим, кто наши настоящие друзья, а кто просто делает или делал вид.

Мы бы хотели, чтобы пример наших африканских друзей брали и другие наши коллеги», – сказал глава ОКР Станислав Поздняков во время форума «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.