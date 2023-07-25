Представлен дизайн олимпийского факела Игр-2024 в Париже

Оргкомитет Игр-2024 в Париже представил дизайн олимпийского факела.

Образ разработан французским дизайнером Матье Леаннером. По его словам, при создании он вдохновлялся тремя темами парижской Олимпиады: равенством, водой и миролюбием.

Верхняя часть факела будет выполнена из микрообработанной стали, нижняя – из полированной стали.

Производством факелов будут заниматься французские заводы металлургической компании ArcelorMittal.

Церемония зажжения огня Игр-2024 пройдет в Древней Олимпии 16 апреля 2024 года.

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