Представлен дизайн олимпийского факела Игр-2024 в Париже

Теги Париж-2024 эстафета олимпийского огня Легкая атлетика

Оргкомитет Игр-2024 в Париже представил дизайн олимпийского факела.

Образ разработан французским дизайнером Матье Леаннером. По его словам, при создании он вдохновлялся тремя темами парижской Олимпиады: равенством, водой и миролюбием.

Верхняя часть факела будет выполнена из микрообработанной стали, нижняя – из полированной стали. 

Производством факелов будут заниматься французские заводы металлургической компании ArcelorMittal.

Церемония зажжения огня Игр-2024 пройдет в Древней Олимпии 16 апреля 2024 года.

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5 комментариев

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Лев Бабенко
У всего населения Советского Союза такие "факелы" на новогодних ёлках висели)
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pav11k
Трубку от кальяна напоминает чем-то
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Nick Crosier
На одноразку смахивает
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Sebastian Debussy
какое-то убожество как по мне, хрен пойми что
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Борнео
"Хрень какая-то" (с) Уральские пельмени
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