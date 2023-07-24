Соцопрос показал, что общественная поддержка Олимпиады-2024 в Париже снизилась на 10% за последние четыре месяца

Соцопрос показал, что Олимпиада-2024 в Париже теряет поддержку общественности.

По данным социологической компании Odoxa, cейчас за проведение Олимпийских игр 2024 года выступают 59% французов. Отмечается, что этот показатель снизился на 10% за последние четыре месяца (и на 17% с сентября 2021 года).

Идею провести церемонию открытия Игр на реке Сене поддерживают 56% респондентов – на 5% меньше, чем четыре месяца назад.

При этом 68% обеспокоены расходами на Олимпиаду, бюджет которой по предварительным оценкам вырастет на 10%, в том числе из-за инфляции.

Опрос проводился 20 и 21 июля, в нем поучаствовали 1005 человек.

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