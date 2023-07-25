Минспорт утвердил порядок приравнивания спортивных званий и разрядов, присвоенных в ДНР и ЛНР, к российским

Теги Олимпийская сборная России Министерство спорта России Легкая атлетика

Минспорт утвердил приравнивание спортивных званий, присвоенных в ДНР и ЛНР, к российским.

Как отмечается, приравнивания к разрядам мастера спорта России, мастера спорта России международного класса осуществляется на основании решений по присвоению разрядов в соответствии с законодательством ДНР, ЛНР, Украины, либо по заявлению спортсмена или его законного представителя.

«Если вследствие отмены соревнований, причинами которой послужили обстоятельства непреодолимой силы, спортсмен не принял участия в них, разряд, присвоенный в ЛНР, ДНР, Украины, срок действия которого истек в 2022–2023 годах, приравнивается к разряду, установленному в РФ, со дня вступления в силу приказа на срок до шести месяцев», — сообщается в документе.

2 комментария

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Roger Taylor from Queen
а что такое эти лынырэ и дынырэ? никем не признанные политические недообразования, как Ичкерия в 90х?
+3
0
+3
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Ебздрогыч
У нас последние полтора года - одни большие обстоятельства непреодолимой силы
+2
-2
0
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