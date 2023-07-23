Путин поздравил участников и тренеров с открытием летних сурдлимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в Уфе

Президент поздравил участников сурдлимпийских игр «Мы вместе. Спорт» с открытием турнира .

I летние сурдлимпийские игры «Мы вместе. Спорт» проходят в Уфе с 23 июля по 2 августа.

В программу Игр включена 21 дисциплина: бадминтон, баскетбол, боулинг, маунтинбайк, шоссейный велоспорт, волейбол, пляжный волейбол, вольная борьба, гандбол, греко-римская борьба, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, самбо, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо, футбол.

Участие в Играх подтвердили делегации из 30 стран, в том числе США, Бразилии, Франции, Турции, Испании, Израиля, Кении, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Ирака, Вьетнама и других.

«Уважаемые друзья! Приветствую вас и поздравляю с открытием в столице Башкортостана Уфе международных спортивных соревнований «Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Создание условий для самореализации людей с ограничениями по здоровью – один из наших значимых общенациональных приоритетов. Здесь важны все направления, в том числе возможность заниматься спортом.

В последние годы во всех регионах страны создается и совершенствуется инфраструктура для проведения тренировок, организуются разнообразные состязания и турниры, важное место среди которых занимают такие представительные соревнования, как нынешние Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Убежден, что участники соревнований продемонстрируют свое мастерство, характер и волю, а их успехи и достижения послужат вдохновляющим примером для других, помогут людям разных возрастов поверить в себя, в свои силы и возможности.

И конечно, особые слова признательности – тренерам и наставникам атлетов, которые щедро делятся с воспитанниками профессиональным и жизненным опытом, учат их бороться и побеждать.

Желаю вам всего наилучшего», – говорится в поздравлении Владимира Путина на сайте Кремля.