6000 участников выйдут на старт Golden Ring Ultra Trail 100 в Суздале: забеги пройдут 21-23 июля

21-23 июля в Суздале пройдет забег по природному рельефу Golden Ring Ultra Trail 100.

В течение трех дней участники будут соревноваться на дистанциях от 5 до 100 км, юные атлеты выступят в забегах на 1 и 3 км.

В соревнованиях примут участие 6000 человек из 17 стран, в их числе более 70 спортсменов топ-уровня.

Забеги по природному рельефу с элементами кросса пройдут в Суздале и Владимирской области.