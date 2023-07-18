6000 участников выйдут на старт Golden Ring Ultra Trail 100 в Суздале: забеги пройдут 21-23 июля

Теги Бег Бег Легкая атлетика

21-23 июля в Суздале пройдет забег по природному рельефу Golden Ring Ultra Trail 100.

В течение трех дней участники будут соревноваться на дистанциях от 5 до 100 км, юные атлеты выступят в забегах на 1 и 3 км.

В соревнованиях примут участие 6000 человек из 17 стран, в их числе более 70 спортсменов топ-уровня.

Забеги по природному рельефу с элементами кросса пройдут в Суздале и Владимирской области.

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