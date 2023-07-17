В американской Флориде открыли бронзовую статую олимпийского чемпиона Усэйна Болта.

Это первая статуя восьмикратного олимпийского чемпиона и мирового рекордсмена в беге на 100 и 200 метров в США.

Статую открыли в городе Мирамар у спортивного центра. Мирамар – центр крупнейшей ямайской популяции за пределами самой страны. Скульптором стал ямаец Бэзил Баррингтон Уотсон.

Сам спортсмен тоже посетил церемонию открытия.

«Я так горжусь тем, что возглавляю возведение этой статуи в честь величайшего спринтера всех времен в нашем городе Мирамар.

Мир не знал более быстрого спортсмена, и для нас большая честь установить первый памятник по нашей инициативе «Искусство в общественных местах» в спортивном комплексе «Ансин».

Эта статуя будет служить постоянным напоминанием всем начинающим спортсменам о том, что «Возможно все, без ограничений», как говорит сам Усэйн», – рассказала вице-мэр города Александра Дэвис.

Эта статуя стала второй, изображающей Болта – первую установили на Ямайке в 2017 году.