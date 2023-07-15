Наталья Спиридонова: «Хочется, чтобы Ласицкене поскорее вернулась и мы могли с ней конкурировать»

Прыгунья в высоту Наталья Спиридонова хочет, чтобы Мария Ласицкене вернулась к соревнованиям.

Сегодня Спиридонова одержала победу на Кубке России в Жуковском с результатом 1,93 м. пропустила турнир из-за восстановления после травмы.

«Хочется не падать в секторе, а посмотреть на ее (Ласицкене) прыжки. Она прыгала за 2 метра, это уже другой уровень, смотришь на это большими глазами.

Конечно, хочется, чтобы она поскорее вернулась и мы могли с ней конкурировать», – сказала Спиридонова.