Арбитражный суд Москвы отклонил иск РУСАДА к бывшему и. о. главы организации Буханову о взыскании убытков

Суд отклонил иск РУСАДА к бывшему и. о. главы организации Буханову о взыскании убытков.

Агентство требовало взыскать с ответчика более 5,2 млн рублей. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Российского антидопингового агентства.

«В иске отказать полностью», – говорится в карточке дела.

Михаил Буханов исполнял обязанности главы РУСАДА с августа 2020 года по 1 декабря 2021-го. С 4 декабря 2021 года пост генерального директора РУСАДА занимает Вероника Логинова.