Арбитражный суд Москвы отклонил иск РУСАДА к бывшему и. о. главы организации Буханову о взыскании убытков

Теги РУСАДА ТАСС Михаил Буханов Легкая атлетика

Суд отклонил иск РУСАДА к бывшему и. о. главы организации Буханову о взыскании убытков.

Агентство требовало взыскать с ответчика более 5,2 млн рублей. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Российского антидопингового агентства. 

«В иске отказать полностью», – говорится в карточке дела. 

Михаил Буханов исполнял обязанности главы РУСАДА с августа 2020 года по 1 декабря 2021-го. С 4 декабря 2021 года пост генерального директора РУСАДА занимает Вероника Логинова.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий