Ричард Макларен: «Считаю неполным доклад Шмида о допинге в Сочи-2014. Он говорил с Родченковым менее часа, а это был ведущий осведомитель»

Канадский юрист рассказал о работе над докладом о допинговой системе в России, а также прокомментировал выводы комиссии Самуэля Шмида по -2014.

Независимая комиссия Международного олимпийского комитета ( ) под руководством Шмида подтвердила систематическое манипулирование допинг-пробами российских спортсменов во время Сочи-2014.

«В схеме, которая использовалась в Московской антидопинговой лаборатории и в лаборатории в Сочи, было очень много составляющих, и все эти моменты требовали координации. В частности, должной организации и логистики. Поэтому я и говорю, что систему финансировало государство. Хотя я и осознаю, что есть определенная разница между тем, что мы понимаем под государственным финансированием, и тем, как это понимают в России. Мы воспринимаем эти понятия по-разному.

Меня никогда не просили найти спортсменов, которые совершили антидопинговые нарушения. Моей задачей было идентифицировать любого, кто, по моему мнению, мог быть частью этой системы или каким-либо образом был вовлечен в нее. Совсем не обязательно, что это спортсмен, использующий допинг.

Весь процесс начался как раз с меня, с моей попытки определить людей, которые очевидно были частью этого процесса. Я не принимал решения касательно того, нарушил ли тот или иной спортсмен антидопинговые правила. Этим в дальнейшем занимался МОК.

Когда господин Шмид стал главой дисциплинарной комиссии МОК, он пригласил меня встретиться с ним и обсудить содержание моей работы. Что мы и сделали. Некоторые члены моей команды и я встретились с ним и его комиссией, на протяжении нескольких дней мы обсуждали, что было сделано и как мы это сделали, какие результаты получили.

Если меня спросить, сколько раз я встречался с доктором Родченковым, я отвечу, что я никогда не считал количество наших встреч. Но я лично встречался с ним по крайней мере три раза. В противоположность этому мистер Шмид говорил с Родченковым менее часа и только по телефону. А Родченков был ведущим осведомителем в этом расследовании. Мистер Шмид полагался по большей части на информацию, представленную в моих отчетах. Я считаю его доклад неполным», – сказал Макларен в фильме «Допинг. Всемирная энциклопедия».

РУСАДА восстановили. Хоть кто-то понимает, что изменилось для России?

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