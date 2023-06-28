Арман Дюплантис выиграл турнир в Чехии с лучшим результатом сезона в мире – 6,12 м

Теги прыжки с шестом сборная Швеции Арман Дюплантис Легкая атлетика

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис одержал победу на турнире Golden Spike в чешской Остраве.

Спортсмену преодолел высоту 6,12 м – это лучший результат сезона в мире. Затем он попытался взять отметку 6,17 м, но безуспешно.

Прежний рекорд сезона (6,11 м) также был установлен Дюплантисом.

В феврале на соревнованиях во Франции спортсмен обновил собственный мировой рекорд, прыгнув на 6,22 м.

Дюплантис взломал прыжки с шестом. Но по величию он еще не дорос до Бубки

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
иг1171
Борзаковский сказал, что он не самый сильный
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Скворцов
Космический прыгун Арман Дюплантис!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий