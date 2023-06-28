Арман Дюплантис выиграл турнир в Чехии с лучшим результатом сезона в мире – 6,12 м

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис одержал победу на турнире Golden Spike в чешской Остраве.

Спортсмену преодолел высоту 6,12 м – это лучший результат сезона в мире. Затем он попытался взять отметку 6,17 м, но безуспешно.

Прежний рекорд сезона (6,11 м) также был установлен Дюплантисом.

В феврале на соревнованиях во Франции спортсмен обновил собственный мировой рекорд, прыгнув на 6,22 м.

Дюплантис взломал прыжки с шестом. Но по величию он еще не дорос до Бубки