Арман Дюплантис выиграл турнир в Чехии с лучшим результатом сезона в мире – 6,12 м
Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис одержал победу на турнире Golden Spike в чешской Остраве.
Спортсмену преодолел высоту 6,12 м – это лучший результат сезона в мире. Затем он попытался взять отметку 6,17 м, но безуспешно.
Прежний рекорд сезона (6,11 м) также был установлен Дюплантисом.
В феврале на соревнованиях во Франции спортсмен обновил собственный мировой рекорд, прыгнув на 6,22 м.
Дюплантис взломал прыжки с шестом. Но по величию он еще не дорос до Бубки
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