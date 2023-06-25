Алексей Сорокин назначен главой оргкомитета московских Игр дружбы-2024

Теги Алексей Сорокин ТАСС Игры дружбы Легкая атлетика

Алексей Сорокин возглавил оргкомитет Игр дружбы, которые пройдут в Москве в сентябре 2024 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протокол рабочего совещания по вопросам подготовки и проведения Игр дружбы.

До 10 июля оргкомитет Игр дружбы при участии правительств Москвы и Свердловской области должен внести в Министерство спорта РФ итоговую концепцию проведения соревнований и согласованную предварительную смету расходов из бюджетных и внебюджетных источников.

Ранее Сорокин был главой оргкомитета ЧМ-2018 по футболу. 

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