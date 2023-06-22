World Athletics внесла рекордный результат Иванюка в мировой топ-лист сезона
World Athletics учла прыжок россиянина Ильи Иванюка на 2,33 м в мировом рейтинге.
«Результаты обновлены», – сообщили в пресс-службе международной федерации.
2 июня на чемпионате Центрального федерального округа в Брянске Иванюк прыгнул в высоту на 2,33 м и повторил рекорд летнего сезона. По состоянию на 21 июня этот результат не был внесен в мировой топ-лист.
Всемирная федерация легкой атлетики (ВФЛА) планировала отправить запрос в World Athletics, чтобы выяснить, почему результат Иванюка не был учтен в мировом рейтинге.
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