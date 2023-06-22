World Athletics внесла рекордный результат Иванюка в мировой топ-лист сезона

World Athletics учла прыжок россиянина Ильи Иванюка на 2,33 м в мировом рейтинге.

«Результаты обновлены», – сообщили в пресс-службе международной федерации.

2 июня на чемпионате Центрального федерального округа в Брянске Иванюк прыгнул в высоту на 2,33 м и повторил рекорд летнего сезона. По состоянию на 21 июня этот результат не был внесен в мировой топ-лист.

Всемирная федерация легкой атлетики ( ) планировала отправить запрос в , чтобы выяснить, почему результат Иванюка не был учтен в мировом рейтинге.