World Athletics внесла рекордный результат Иванюка в мировой топ-лист сезона

Теги сборная России прыжки в высоту ВФЛА World Athletics (IAAF) Илья Иванюк Легкая атлетика

World Athletics учла прыжок россиянина Ильи Иванюка на 2,33 м в мировом рейтинге.

«Результаты обновлены», – сообщили в пресс-службе международной федерации.

2 июня на чемпионате Центрального федерального округа в Брянске Иванюк прыгнул в высоту на 2,33 м и повторил рекорд летнего сезона. По состоянию на 21 июня этот результат не был внесен в мировой топ-лист. 

Всемирная федерация легкой атлетики (ВФЛА) планировала отправить запрос в World Athletics, чтобы выяснить, почему результат Иванюка не был учтен в мировом рейтинге. 

1 комментарий

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Nikolay
Всемирная федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) - это в оригинале новости тут.
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