Александр Меньков: «После допинговых скандалов стало тяжелее жить всем видам спорта в России, но по легкой атлетике был нанесен самый мощный удар»

Александр Меньков заявил, что допинговые скандалы нанесли мощный удар по легкой атлетике в России.

«Рассуждать о том, какое спортивное наследие оставил России прошедший 10 лет назад в Москве чемпионат мира, смысла нет. После разразившихся позднее допинговых скандалов стало жить тяжелее всем видам спорта в России, но по легкой атлетике был нанесен самый мощный удар.

Сейчас у нас большие проблемы как на высшем уровне, так и в регионах.

У нас очень зрелищный вид спорта, дети очень талантливые, нужно только правильно выстроить стратегию работы. И найти мотивацию, без которой спортсмены не могут развиваться.

Пока, по большому счету, мотивации нет. Сейчас на сборе вместе со мной находятся ребята, которые начали свой путь в спорте, когда я уже стал чемпионом мира.

Какие цели они перед собой ставят в условиях, когда нет допуска на международные старты? Мне очень обидно, что у молодых спортсменов нет возможности для полной самореализации», – сказал чемпион мира-2013 в прыжках в длину.

Что осталось от легкой атлетики в России после 8 лет отстранения?