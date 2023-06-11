Александр Меньков: «После допинговых скандалов стало тяжелее жить всем видам спорта в России, но по легкой атлетике был нанесен самый мощный удар»

Теги прыжки в длину сборная России Александр Меньков Легкая атлетика

Александр Меньков заявил, что допинговые скандалы нанесли мощный удар по легкой атлетике в России.

«Рассуждать о том, какое спортивное наследие оставил России прошедший 10 лет назад в Москве чемпионат мира, смысла нет. После разразившихся позднее допинговых скандалов стало жить тяжелее всем видам спорта в России, но по легкой атлетике был нанесен самый мощный удар.

Сейчас у нас большие проблемы как на высшем уровне, так и в регионах.

У нас очень зрелищный вид спорта, дети очень талантливые, нужно только правильно выстроить стратегию работы. И найти мотивацию, без которой спортсмены не могут развиваться.

Пока, по большому счету, мотивации нет. Сейчас на сборе вместе со мной находятся ребята, которые начали свой путь в спорте, когда я уже стал чемпионом мира.

Какие цели они перед собой ставят в условиях, когда нет допуска на международные старты? Мне очень обидно, что у молодых спортсменов нет возможности для полной самореализации», – сказал чемпион мира-2013 в прыжках в длину. 

Что осталось от легкой атлетики в России после 8 лет отстранения?

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1 комментарий

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Владимир Бойченко
какую еще вам надо мотивацию? Вот Вы уже несколько лет не показываете нормальных результатов, а государство платит исправно .
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