Екатерина Конева: «Поддержка федерации нужна была хотя бы лет пять назад. А сейчас многие спортсмены уже на сходе»

Серебряный призер ЧМ-2013 Екатерина Конева рассказала о мотивации для продолжения карьеры.

— Казалось, что в конце прошлого сезона лично вам не хватало мотивации из-за слабой конкуренции. А сейчас появилась (белоруска Виолетта) Скворцова, и у вас пошли серьезные зарубы.

— Девочке 26 лет. Дайте мне эти 26 лет, да хотя бы на пять лет меньше! Мне уже 35, из них восемь я просто сижу дома, не участвую в международных стартах. Это очень сложно. Есть спортсмены, которые хотя бы куда-то выезжали, а я восемь лет просто без стартов. Психологически это уничтожает. Получается, что я борюсь даже не с Виолеттой, а сама с собой. Понимаю, что мне нужно из себя что-то вытаскивать, а потом думаю: «Ну и что? А куда я отберусь? А что поменяется?»

— Тогда что заставляет вас продолжать прыгать?

— Я люблю прыгать, я фанат. Тройной прыжок — моя жизнь. Сейчас я показываю пример дочери, что нужно заниматься, трудиться и проходить все периоды в жизни.

— С вами в секторе выступают молодые спортсменки — Маша Привалова, Настя Матвеева. Для них вы тоже пример. Чувствуете свою ответственность за будущее российской легкой атлетики?

— Печально, что в моем возрасте все прыгуньи тройным закончили, а я тут еще что-то пытаюсь копошиться. Ответственности за будущее я не чувствую, просто стараюсь показывать примером, что можно прыгать почти в 35 лет и показывать хорошие результаты.

— говорила, что когда вы только начинали, то были по-спортивному злой и голодной до побед. Сейчас вы почти все выиграли.

— Я не все выиграла, к сожалению. Дважды меня накрывали с Олимпиадой, я так и не смогла выступить на Играх. Это психологически опустошает.

— Как оцените попытки вывести легкую атлетику из андеграунда, в который она угодила из-за всех скандалов? Неделя легкой атлетики проходит второй год подряд, трансляции на «Матч ТВ».

— Хотелось бы, чтобы этим начали заниматься раньше. Поддержка нужна была хотя бы лет пять назад. А сейчас многие спортсмены уже на сходе, им тяжело. Возьмите Сашу — он очень любит свое дело, но человек просто пустой. Точно так же, как и я, борется сам с собой, со своими болячками, к сожалению, – сказала .