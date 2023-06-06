РУСАДА в мае взяло 846 проб у спортсменов и выявило 21 случай возможных нарушений антидопинговых правил

Инспекторы допинг-контроля РУСАДА в мае 2023 года взяли у спортсменов 846 проб.

«В мае Российским антидопинговым агентством были отобраны 846 проб. Всего за пять месяцев текущего года РУСАДА взяло 4555 проб (846 – в мае, 996 – в апреле, 853 – в марте, 961 – в феврале, 899 – в январе)», – сообщили в пресс-службе агентства.

Также в РУСАДА сообщили, что в мае был выявлен 21 случай возможных нарушений антидопинговых правил.

В апреле было зафиксировано 16 подобных случаев, в марте – 13, в феврале – 25, в январе – 10.