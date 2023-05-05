«Бриллиантовая лига». Ричардсон, Моррис, Чех, Пикардо, Чопра одержали победы, другие результаты

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В Дохе проходит первый этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

Легкая атлетика

«Бриллиантовая лига»

Доха, Катар

Женщины

100 м

1. Ша’Кэрри Ричардсон (США) – 10,76

2. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,85

3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,98

100 м с барьерами

1. Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12,48

2. Алайша Джонсон (США) – 12,66

3. Ниа Али (США) – 12,69

Прыжки с шестом

1. Сэнди Моррис (США) – 4,71

2. Кэти Мун (США) – 4,71

3. Тина Сутей (Словения) – 4,63

400 м 

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 50,51

2. Шамир Литтл (США) – 50,84

3. Наталья Качмарек (Польша) – 51,64

3000 м с препятствиями

1. Уинфред Яви (Бахрейн) – 9.04,38

2. Сембо Алемайеху (Эфиопия) – 9.05,83

3. Фейт Черотич (Кения) – 9.06,43

1500 м

1. Фаит Кипьегон (Кения) – 3.58,57

2. Дирибе Велтеджи (Эфиопия) – 3.59,34

3. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 4.00,29

Мужчины

Диск

1. Кристиан Чех (Словения) – 70,89

2. Даниэль Штоль (Швеция) – 67,14

3. Сэм Мэттис (США) – 64,69

Копье

1. Нирадж Чопра (Индия) – 88,67

2. Якуб Вадлейх (Чехия) – 88,63

3. Андерсон Петерс (Гренада) – 85,88

Тройной прыжок

1. Педро Пикардо (Португалия) – 17,91

2. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,81

3. Энди Диас (Куба) – 17,80

Прыжки в высоту

1. Джувон Харрисон (США) – 2,32

2. Ву Сан-Хёк (Южная Корея) – 2,27

3. Мутаз Баршим (Катар) – 2,24

200 м

1. Фред Керли (США) – 19,92

2. Кеннет Беднарек (США) – 20,11

3. Аарон Браун (Канада) – 20,20

400 м с барьерами

1. Рай Бенджамин (США) – 47,78

2. Сиджей Аллен (США) – 47,93

3. Аппио Вильфрид (Франция) – 49,12

800 м

1. Слиман Мула (Алжир) – 1.46,06

2. Уиклиф Киньямал (Кения) – 1.46,61

3. Джамель Седжати (Алжир) – 1.46,97

3000 м

1. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 7.26,18

2. Селемон Барега (Эфиопия) – 7.27,16

3. Бериху Арегави (Эфиопия) – 7.27,61

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2 комментария

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Alexander2022
В тройном очень хорошие результаты у призеров. И Ричардсон стартанула шустро для начала сезона
+2
0
+2
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Ася 007
Совет Марии Величко: дождитесь окончания соревнований перед публикацией результатов, чтобы не писать, что Моррис выиграла
+2
0
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