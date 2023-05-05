«Бриллиантовая лига». Ричардсон, Моррис, Чех, Пикардо, Чопра одержали победы, другие результаты
В Дохе проходит первый этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
Легкая атлетика
«Бриллиантовая лига»
Доха, Катар
Женщины
100 м
1. Ша’Кэрри Ричардсон (США) – 10,76
2. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,85
3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,98
100 м с барьерами
1. Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12,48
2. Алайша Джонсон (США) – 12,66
3. Ниа Али (США) – 12,69
Прыжки с шестом
1. Сэнди Моррис (США) – 4,71
2. Кэти Мун (США) – 4,71
3. Тина Сутей (Словения) – 4,63
400 м
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 50,51
2. Шамир Литтл (США) – 50,84
3. Наталья Качмарек (Польша) – 51,64
3000 м с препятствиями
1. Уинфред Яви (Бахрейн) – 9.04,38
2. Сембо Алемайеху (Эфиопия) – 9.05,83
3. Фейт Черотич (Кения) – 9.06,43
1500 м
1. Фаит Кипьегон (Кения) – 3.58,57
2. Дирибе Велтеджи (Эфиопия) – 3.59,34
3. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 4.00,29
Мужчины
Диск
1. Кристиан Чех (Словения) – 70,89
2. Даниэль Штоль (Швеция) – 67,14
3. Сэм Мэттис (США) – 64,69
Копье
1. Нирадж Чопра (Индия) – 88,67
2. Якуб Вадлейх (Чехия) – 88,63
3. Андерсон Петерс (Гренада) – 85,88
Тройной прыжок
1. Педро Пикардо (Португалия) – 17,91
2. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,81
3. Энди Диас (Куба) – 17,80
Прыжки в высоту
1. Джувон Харрисон (США) – 2,32
2. Ву Сан-Хёк (Южная Корея) – 2,27
3. Мутаз Баршим (Катар) – 2,24
200 м
1. Фред Керли (США) – 19,92
2. Кеннет Беднарек (США) – 20,11
3. Аарон Браун (Канада) – 20,20
400 м с барьерами
1. Рай Бенджамин (США) – 47,78
2. Сиджей Аллен (США) – 47,93
3. Аппио Вильфрид (Франция) – 49,12
800 м
1. Слиман Мула (Алжир) – 1.46,06
2. Уиклиф Киньямал (Кения) – 1.46,61
3. Джамель Седжати (Алжир) – 1.46,97
3000 м
1. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 7.26,18
2. Селемон Барега (Эфиопия) – 7.27,16
3. Бериху Арегави (Эфиопия) – 7.27,61
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